Max Verstappen is helemaal klaar met de aanhoudende technische problemen bij Oracle Red Bull Racing. De viervoudig wereldkampioen viel gisteren tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië uit door een haperende achtervleugel en noemt de situatie met zijn auto inmiddels gevaarlijk. Dat laat hij weten in een reactie na afloop van de wedstrijd op Silverstone.

De coureur van Red Bull Racing was op weg naar een podiumplaats, maar crashte in de achtenveertigste ronde hard bij de bocht Stowe. Het incident werd veroorzaakt door een defect aan het DRS-mechanisme van de RB22, waarbij de vleugel na activatie niet volledig sloot. Hierdoor verloor de bolide plotseling veel neerwaartse druk. Verstappen werd plots passagier en crashte. Teambaas Laurent Mekies heeft inmiddels de volledige verantwoordelijkheid op zich genomen voor het falen van de actieve aerodynamica, maar Verstappen is er even helemaal klaar mee, zo laat hij weten.

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Verstappen noemt situatie "gevaarlijk voor zichzelf"

Het is niet de eerste keer dat dit specifieke defect de kop opsteekt, aangezien het eerder ook al misging tijdens de kwalificatie in Oostenrijk. Verstappen is dan ook scherp in zijn bewoordingen. "Hetzelfde probleem als in de kwalificatie in Oostenrijk", vertelt hij. "Als de achtervleugel niet volledig sluit, verlies je veel downforce en spin je van de baan. Eén keer is oké, maar twee keer, dan wordt het gevaarlijk voor mezelf. En dat wil ik natuurlijk niet", aldus de Nederlander.

Verstappen wilde liever uit pitstraat starten

Naast de hachelijke momenten met de achtervleugel, liep het hele weekend al niet naar wens voor de Red Bull-coureur. "Het is gewoon pijnlijk, frustrerend", zucht hij over zijn huidige vorm. "Je probeert alles wat je kan. Het hele weekend was ik al niet blij met de balans van de auto en ik kom topsnelheid tekort aan mijn kant van de garage. Vandaag in de race was dat weer hetzelfde", legt Verstappen uit. De onvrede over de afstelling was zelfs zo groot, dat hij een drastische maatregel overwoog. "Als het aan mij had gelegen, was ik vanuit de pitstraat gestart", onthult de coureur.

Formule 1 niet waar Verstappen nu aan wil denken

Voorlopig lijkt het hoofd van Verstappen echter niet te staan naar de toekomst of het oplossen van de problemen. Gevraagd naar hoe het nu verder moet, reageert hij gelaten. "Ik weet het niet. Op dit moment kijk ik er eerlijk gezegd gewoon naar uit om naar huis te gaan en niet aan Formule 1 te denken", sluit hij af.

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