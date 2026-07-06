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Max Verstappen

Doornbos waarschuwt Verstappen: 'Max, wees wat egoïstischer'

Max Verstappen — Foto: © IMAGO

Doornbos waarschuwt Verstappen: 'Max, wees wat egoïstischer'

Jeen Grievink
Brand Owner
Meer dan tien jaar actief binnen de Formule 1-media. Verantwoordelijk voor de strategische koers, redactionele aansturing en nationale groei van GPFans NL.
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Volgens voormalig Formule 1-coureur Robert Doornbos zou Max Verstappen er verstandig aan doen om in de huidige situatie bij Red Bull Racing meer aan zichzelf te denken. De analist stelt dat de Nederlander zich best wat egoïstischer mag opstellen richting zijn werkgever, zeker gezien de aanhoudende problemen met de auto. Dat liet hij weten tijdens de uitzending van het programma Race Café op Ziggo Sport.

De uitspraken van Doornbos volgen op een dramatisch verlopen Britse Grand Prix voor Verstappen. Op het circuit van Silverstone viel de coureur vandaag in de achtenveertigste ronde uit met een mechanisch defect, terwijl hij op dat moment op koers lag voor een derde plaats. Door deze uitvalbeurt is hij inmiddels afgezakt naar de zevende positie in het wereldkampioenschap. Het team van Red Bull worstelt dit seizoen hevig met de betrouwbaarheid van de nieuwe Ford-krachtbron, wat tot veel onrust leidt. Verstappen kan nog steeds niet consequent vooraan meedoen, laat staan vechten om de overwinningen. 

Doornbos adviseert Verstappen 'egoïstischer' te zijn

Hoewel de band tussen de familie Verstappen en de Oostenrijkse renstal van oudsher sterk is, vindt Doornbos dat de coureur zijn eigen belangen inmiddels voorop mag stellen. "Ik zou bijna zeggen: Max, wees iets egoïstischer", begint de analist zijn betoog. "De loyaliteit siert hem. De Verstappens zijn loyaal en Red Bull heeft hem veel gebracht. Maar vergeet niet, hij heeft Red Bull ook vier wereldtitels gebracht", aldus Doornbos, die in de uitzending een beamende Olav Mol naast zich had. 

Wat Doornbos vooral steekt, is dat toezeggingen vanuit het team over de veiligheid en betrouwbaarheid van de wagen niet worden nagekomen. Eerder ging het immers ook al mis voor de regerend wereldkampioen. "Als je dan nu kijkt naar hoe ze daarmee omgaan. 'Sorry Max, in Oostenrijk, we zorgen dat het niet meer gebeurt'. En het gebeurt gewoon weer een week later, met hetzelfde incident, dan wordt het gewoon bijna gevaarlijk om met die auto te rijden", oordeelt de oud-coureur hard.

Gezien de penibele situatie waarin het team verkeert, is het volgens Doornbos volkomen logisch dat de frustraties bij de stercoureur hoog oplopen. Direct na zijn uitvalbeurt op Silverstone liet Verstappen zich al fel uit over de boordradio. "Dat kan je ook niet van hem verwachten, dat hij fluitend door die paddock loopt en zegt: 'Jongens, ik zie jullie volgende week weer, hopelijk dat het weer goed komt'", legt de analist uit. "Dus ja, iets egoïstischer mag wel", sluit Doornbos af.

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