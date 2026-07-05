George Russell dacht dat een derde plaats eigenlijk het maximaal haalbare was tijdens de F1 Britse Grand Prix, maar hij eindigde uiteindelijk als tweede op het podium. De Mercedes-coureur kende een bewogen thuisrace op het circuit van Silverstone, waarin hij na een lekke band terugviel en stevige gevechten uitvocht met onder meer Lewis Hamilton en Max Verstappen.

Hoewel de Brit vorige week nog wist te winnen in Oostenrijk, leek een podiumplek voor eigen publiek lang onwaarschijnlijk door tegenslag. Een leeglopende band en een noodgedwongen extra pitstop wierp de coureur namelijk terug naar de zevende positie in het veld. Hij profiteerde echter van onder andere een kapot wiel bij teamgenoot Andrea Kimi Antonelli, de spin van Verstappen en een late pitstop achter de safety car van Hamilton om zo naar P2 te stijgen achter winnaar Charles Leclerc. Russell nam een groot strategisch risico ten opzichte van de concurrentie die wel naar binnen ging voor vers rubber.

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Russell verbaasd over tweede plaats

Tijdens de race moest Russell flink aan de bak tegen zijn rivalen om zijn positie te verdedigen. "Ik verdiende waarschijnlijk een derde plaats, of P3 was denk ik in ieder geval het maximale resultaat toen ik met Max en Lewis moest vechten", blikt hij bij Viaplay terug op de intense duels. De lekke band leek vervolgens definitief roet in het eten te gooien voor een topklassering. "Als je me na die pitstop had verteld dat ik als tweede zou eindigen, had ik niet eens begrepen hoe dat mogelijk was."

De slotfase achter de safety car bracht de uiteindelijke redding, al voelde de Brit zich allerminst zeker van zijn zaak wat betreft de gekozen strategie. "Ja, met oude banden... Ik voelde me er niet super comfortabel bij om niet te stoppen voor nieuwe banden", legt hij uit over de tactische beslissing van het team. "Eerlijk gezegd dacht ik dat we een herstart zouden krijgen. Ik denk dat ik misschien slechts één positie had verloren, maar met koude, oude banden, terwijl iedereen om me heen op nieuwe zachte banden stond, was ik een makkelijk doelwit geweest."

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Russell zag Verstappen uitvallen

Ondanks het zilveren eremetaal achter Leclerc, is Russell kritisch op de algehele prestaties van zijn Mercedes. "Dus ik neem [de P2] zoals het is, maar we hebben problemen die we moeten oplossen. De snelheid is niet goed genoeg en als ik wil vechten, was dit weekend verre van goed genoeg", stelt de coureur die de focus legt op de benodigde verbeteringen. Tot slot zag hij ook dat zijn eerdere rivaal Verstappen de eindstreep niet haalde en het viel hem op dat het mogelijk lag aan de achtervleugel. "Wat gebeurde er met Max? Was er een probleem? Was het de achtervleugel?" Toen hij bevestiging kreeg dat inderdaad de achtervleugel de boosdoener was van de schuiver in de grindbak, zei Russell: "Ik vond het er al gek uitzien."

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