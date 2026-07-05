De F1 Britse Grand Prix zit erop, en waar deze tam begon, eindigde het in chaos waarbij Max Verstappen één van de slachtoffers was. In deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent rondom al het Formule 1-nieuws.

Charles Leclerc heeft de zondagsrace op Silverstone op zijn naam geschreven. George Russell herstelde zich van een leeglopende band om de tweede plek te pakken voor Lewis Hamilton. Max Verstappen lag op podiumkoers, maar vanwege een probleem met de achtervleugel spinde hij op hoge snelheid van de baan bij Stowe. Dit leidde tot een safety car en de wedstrijd zou, na enige verwarring, ook eindigen achter de safety car. Carlos Sainz heeft een enorme straf gekregen voor een overtreding richting de finish. Ook Andrea Kimi Antonelli werd bestraft. Door een probleem met het linkervoorwiel op de Mercedes en een track limit-penalty was het een nulscore voor de WK-leider.

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Horner apetrots op succes Red Bull-Ford: 'Vijf jaar geleden maakte die fabriek nog bubbeltjesplastic'

Voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner steekt zijn trots over de prestaties van de nieuwe Red Bull-Ford-motor niet onder stoelen of banken. De Brit, die dit weekend voor het eerst sinds zijn vertrek weer terugkeerde in de Formule 1-paddock, stelt dat het team met het eigen motorproject iets bijzonders heeft neergezet, zo laat hij weten in gesprek met Sky Sports F1. "Weet je, als je die motor nu ziet... Vijf jaar geleden produceerde de fabriek waar de motor uiteindelijk is gebouwd nog bubbeltjesplastic. Dat maakt het een ongelooflijke prestatie dat die motor, afkomstig uit een piepjong project, nu al als de beste van de grid wordt aangemerkt. Dat hebben ze bij het team echt uitstekend gedaan." Lees hier het hele artikel over Christian Horner die voor het eerst sinds zijn ontslag terug was in de paddock.

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Leclerc reageert op zege in Silverstone: "Dit voelt ongelofelijk"

Charles Leclerc heeft voorlopig even korte metten gemaakt met zijn demonen in dit voorlopig teleurstellende 2026-seizoen. De Monegask wist zeer knap de rommelige Britse Grand Prix op zijn naam te schrijven en de vreugde is dan ook groot na afloop van de race. "Het voelt ongelofelijk. Het einde was niet zoals ik van gedroomd had. Maar na de laatste paar weekenden en al het harde werk dat we erin hebben gestoken, had ik gisteren eindelijk het gevoel dat ik wat gevonden had. Dat moest ik vandaag nog bevestigen." Lees hier het hele artikel over de reactie van Charles Leclerc na zijn overwinning in de Britse Grand Prix.

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Russell zag opvallende DNF Verstappen en zet Mercedes op scherp: "Niet goed genoeg"

George Russell dacht dat een derde plaats eigenlijk het maximaal haalbare was tijdens de F1 Britse Grand Prix, maar hij eindigde uiteindelijk als tweede op het podium. De Mercedes-coureur kende een bewogen thuisrace op het circuit van Silverstone, waarin hij na een lekke band terugviel en stevige gevechten uitvocht met onder meer Lewis Hamilton en Max Verstappen. Ondanks het zilveren eremetaal achter racewinnaar Charles Leclerc, is Russell kritisch op de algehele prestaties van zijn Mercedes. "Dus ik neem [de P2] zoals het is, maar we hebben problemen die we moeten oplossen. De snelheid is niet goed genoeg en als ik wil vechten, was dit weekend verre van goed genoeg", stelt hij tegenover Viaplay. Lees hier het hele artikel over George Russell die duidelijk maakt dat hoe Mercedes presteert, niet goed genoeg is.

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Verstappen neemt afstand van Red Bull na DNF: "Ik wil er niks mee te maken hebben"

Max Verstappen wist de finish van de F1 Britse Grand Prix niet te bereiken en volgens hem is het volledig te wijten aan een haperende achtervleugel. De viervoudig wereldkampioen belandde in de slotfase van de race op Silverstone in de grindbak en is Red Bull Racing helemaal zat. Gevraagd of er harde woorden gaan vallen, is zijn antwoord helder. "Ik wil even niks ermee te maken hebben, om eerlijk te zijn." Neemt hij helemaal rust voor zichzelf, totdat het F1-circus op Spa-Francorchamps aankomt? "Ja..." Lees hier het hele artikel over een zeer gefrustreerde Max Verstappen na zijn uitvalbeurt op Silverstone.

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Mekies trekt volledig het boetekleed aan: "We hebben sorry tegen Max gezegd"

Laurent Mekies trekt het boetekleed aan na de voortijdige uitvalbeurt van Max Verstappen tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië. De CEO van de Oostenrijkse renstal benadrukt dat het team volledig verantwoordelijk is voor de crash van de viervoudig wereldkampioen op het circuit van Silverstone. "We hadden een probleem met de achtervleugel, dus dit ligt volledig aan ons", aldus Mekies tegenover Viaplay. "We hebben onze excuses aangeboden aan Max. Helaas is het niet de eerste keer dat we een vergelijkbaar probleem hebben gehad waardoor hij van de baan ging." Lees hier het hele artikel over Laurent Mekies die namens Red Bull de schuld op zich neemt van Max Verstappens uitvalbeurt.

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Bizarre straf na safety car-geblunder: coureur wordt volledige ronde teruggezet

De FIA deed na afloop van de F1 Britse Grand Prix onderzoek naar een mogelijke overtreding van Carlos Sainz. De Williams-coureur zou mogelijk de safety car hebben ingehaald, terwijl het helemaal niet mocht. De stewards hebben in de avond na afloop van de race op Silverstone duidelijkheid gegeven over het geblunder. Er was namelijk een boel verwarring ontstaan over of de Madrileen nou wel of niet een ronde achterlag. Lees hier het hele artikel over een giga-straf na de Britse Grand Prix.

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Geschreven door Vincent Bruins - Redacteur GPFans NL Vincent Bruins (29) is een Nederlandse Formule 1-redacteur met vier jaar ervaring in de F1-journalistiek. Hij heeft meer dan tien jaar ervaring als redacteur en content creator in de GT-racerij. Hij duikt graag in de technische en sportieve reglementen. Zo weet Vincent alle ins en outs op het gebied van bijvoorbeeld de techniek van F1-bolides en straffen. Tevens schrijft hij bij GPFans columns. Bekijk volledige biografie

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