VIDEO: Verstappen is pissig en klaar met Red Bull: “Ik wil er niks mee te maken hebben” | GPFans Race Day
VIDEO: Verstappen is pissig en klaar met Red Bull: “Ik wil er niks mee te maken hebben” | GPFans Race DayMaak ons je Google-favoriet
Max Verstappen wist de finish van de F1 Britse Grand Prix niet te bereiken en volgens hem is het volledig te wijten aan een haperende achtervleugel. De viervoudig wereldkampioen belandde in de slotfase van de race op Silverstone in de grindbak en is Red Bull Racing helemaal zat. Dat laat hij na afloop van de race in duidelijke bewoordingen weten.
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