Max Verstappen wist de finish van de F1 Britse Grand Prix niet te bereiken en volgens hem is het volledig te wijten aan een haperende achtervleugel. De viervoudig wereldkampioen belandde in de slotfase van de race op Silverstone in de grindbak en is Red Bull Racing helemaal zat. Dat laat hij na afloop van de race in duidelijke bewoordingen weten.

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