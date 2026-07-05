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Verstappen

VIDEO: Verstappen is pissig en klaar met Red Bull: “Ik wil er niks mee te maken hebben” | GPFans Race Day

VIDEO: Verstappen is pissig en klaar met Red Bull: “Ik wil er niks mee te maken hebben” | GPFans Race Day

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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Max Verstappen wist de finish van de F1 Britse Grand Prix niet te bereiken en volgens hem is het volledig te wijten aan een haperende achtervleugel. De viervoudig wereldkampioen belandde in de slotfase van de race op Silverstone in de grindbak en is Red Bull Racing helemaal zat. Dat laat hij na afloop van de race in duidelijke bewoordingen weten.

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