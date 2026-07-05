Toto Wolff heeft na afloop van de Grand Prix van Groot-Brittannië zijn frustraties over de boordradio geuit richting Kimi Antonelli, maar kreeg vervolgens nul op het rekest van de negentienjarige coureur. De Oostenrijker baalde hoorbaar van de technische pech die de Italiaan trof en prees tegelijkertijd zijn snelheid, maar kreeg geen enkel antwoord terug vanuit de cockpit.

Het raceweekend op Silverstone kende vandaag een uiterst teleurstellend einde voor de kampioenschapsleider. Waar Antonelli gisteren nog dominant de sprintrace won en poleposition pakte, viel hij tijdens de hoofdrace ver terug door een gebroken aerodynamisch onderdeel aan de linkervoorkant van zijn Mercedes. De schade ontstond na een incident bij Copse, waardoor de auto onbestuurbaar werd en hij herhaaldelijk buiten de baanlimieten belandde. Dit leverde hem een tijdstraf van vijf seconden op, waardoor de jonge coureur uiteindelijk als zestiende werd geklasseerd.

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Wolff laat zich gaan

Direct na het vallen van de vlag meldde Wolff zich op de radio bij zijn pupil: "Kimi, fuck shit fuck shit, maar het is wat het is, zo klonk de duidelijke taal van de teambaas. Wolff probeerde de Mercedes-coureur vervolgens nog een hart onder de riem te steken door zijn indrukwekkende tempo te benadrukken. "De snelheid was fucking geweldig, maar dat maakt het nu natuurlijk niet beter", voegde hij eraan toe. Opvallend genoeg bleef het daarna angstvallig stil; Antonelli negeerde de berichten van zijn baas volkomen en gaf geen enkele reactie.

Spanning terug

Door de puntloze finish van Antonelli is de spanning in de strijd om de wereldtitel weer enigszins teruggekeerd. Zijn teamgenoot George Russell wist optimaal te profiteren, waardoor het gat tussen de twee kemphanen is geslonken tot exact 25 punten. Antonelli gaat nog wel altijd aan de leiding met 179 punten, gevolgd door de Brit met 154 punten. Wolff liet na de race weten dat Mercedes overweegt om in beroep te gaan tegen de tijdstraf van de Italiaan, omdat de overtredingen een direct gevolg zouden zijn van de opgelopen schade.

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