close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Antonelli and Wolff in Mercedes garage at 2024 Singapore GP

Wolff scheldt Mercedes-boardradio vol: Antonelli negeert zijn teambaas

Antonelli and Wolff in Mercedes garage at 2024 Singapore GP — Foto: © IMAGO

Wolff scheldt Mercedes-boardradio vol: Antonelli negeert zijn teambaas

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
 Google Maak ons je Google-favoriet

Toto Wolff heeft na afloop van de Grand Prix van Groot-Brittannië zijn frustraties over de boordradio geuit richting Kimi Antonelli, maar kreeg vervolgens nul op het rekest van de negentienjarige coureur. De Oostenrijker baalde hoorbaar van de technische pech die de Italiaan trof en prees tegelijkertijd zijn snelheid, maar kreeg geen enkel antwoord terug vanuit de cockpit.

Het raceweekend op Silverstone kende vandaag een uiterst teleurstellend einde voor de kampioenschapsleider. Waar Antonelli gisteren nog dominant de sprintrace won en poleposition pakte, viel hij tijdens de hoofdrace ver terug door een gebroken aerodynamisch onderdeel aan de linkervoorkant van zijn Mercedes. De schade ontstond na een incident bij Copse, waardoor de auto onbestuurbaar werd en hij herhaaldelijk buiten de baanlimieten belandde. Dit leverde hem een tijdstraf van vijf seconden op, waardoor de jonge coureur uiteindelijk als zestiende werd geklasseerd.

Wolff laat zich gaan

Direct na het vallen van de vlag meldde Wolff zich op de radio bij zijn pupil: "Kimi, fuck shit fuck shit, maar het is wat het is, zo klonk de duidelijke taal van de teambaas. Wolff probeerde de Mercedes-coureur vervolgens nog een hart onder de riem te steken door zijn indrukwekkende tempo te benadrukken. "De snelheid was fucking geweldig, maar dat maakt het nu natuurlijk niet beter", voegde hij eraan toe. Opvallend genoeg bleef het daarna angstvallig stil; Antonelli negeerde de berichten van zijn baas volkomen en gaf geen enkele reactie.

Spanning terug

Door de puntloze finish van Antonelli is de spanning in de strijd om de wereldtitel weer enigszins teruggekeerd. Zijn teamgenoot George Russell wist optimaal te profiteren, waardoor het gat tussen de twee kemphanen is geslonken tot exact 25 punten. Antonelli gaat nog wel altijd aan de leiding met 179 punten, gevolgd door de Brit met 154 punten. Wolff liet na de race weten dat Mercedes overweegt om in beroep te gaan tegen de tijdstraf van de Italiaan, omdat de overtredingen een direct gevolg zouden zijn van de opgelopen schade.

Gerelateerd

Mercedes Toto Wolff Kimi Antonelli

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Mercedes hint op protest Britse GP: 'Misschien krijgen we punten Antonelli nog terug'

Mercedes hint op protest Britse GP: 'Misschien krijgen we punten Antonelli nog terug'

  • 2 uur geleden
  • 4
Wolff reageert terug op Vasseur: 'Hij had verder moeten lezen dan de krantenkop'

Wolff reageert terug op Vasseur: 'Hij had verder moeten lezen dan de krantenkop'

  • Vandaag 14:45
Antonelli pakt pole op Silverstone, Russell vierde ondanks crash en Hadjar verslaat Verstappen

Antonelli pakt pole op Silverstone, Russell vierde ondanks crash en Hadjar verslaat Verstappen

  • Gisteren 18:11
  • 10
Antonelli verslaat Hamilton in Sprint op Silverstone, Verstappen valt teleurstellend terug

Antonelli verslaat Hamilton in Sprint op Silverstone, Verstappen valt teleurstellend terug

  • Gisteren 13:31
  • 7
'Mercedes moet Antonelli aan Ferrari verkopen, dan kan Wolff gratis Verstappen ophalen'

'Mercedes moet Antonelli aan Ferrari verkopen, dan kan Wolff gratis Verstappen ophalen'

  • 3 juli 2026 11:59
  • 11
Russell zag opvallende DNF Verstappen en zet Mercedes op scherp: "Niet goed genoeg"

Russell zag opvallende DNF Verstappen en zet Mercedes op scherp: "Niet goed genoeg"

  • 7 minuten geleden

Net binnen

21:47
Russell zag opvallende DNF Verstappen en zet Mercedes op scherp: "Niet goed genoeg"
21:15
Video
VIDEO: Verstappen is pissig en klaar met Red Bull: “Ik wil er niks mee te maken hebben” | GPFans Race Day
21:03
Bizarre straf na safety car-geblunder: coureur wordt volledige ronde teruggezet
20:45
'Ontsnappingsclausule Verstappen geactiveerd: top drie officieel buiten bereik'
20:21
Verstappen onthult dat hij Red Bull had gewaarschuwd vóór Britse GP: "Ik zei het nog"
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Bizarre straf na safety car-geblunder: coureur wordt volledige ronde teruggezet Verwarring op Silverstone

Bizarre straf na safety car-geblunder: coureur wordt volledige ronde teruggezet

51 minuten geleden
Stewards vellen oordeel over podium Hamilton, maar stellen nieuw onderzoek op Krijgt Hamilton straf?

Stewards vellen oordeel over podium Hamilton, maar stellen nieuw onderzoek op

2 uur geleden 11
Verstappen neemt afstand van Red Bull na DNF: "Ik wil er niks mee te maken hebben" max is boos

Verstappen neemt afstand van Red Bull na DNF: "Ik wil er niks mee te maken hebben"

3 uur geleden 19
Verstappen crasht in slotfase en verliest podium, Leclerc pakt zege in Silverstone Grand Prix van Groot-Brittannië

Verstappen crasht in slotfase en verliest podium, Leclerc pakt zege in Silverstone

Vandaag 17:32 27
Ontdek het op Google Play
x