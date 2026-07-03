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verstappen, antonelli, monaco

'Mercedes moet Antonelli aan Ferrari verkopen, dan kan Wolff gratis Verstappen ophalen'

verstappen, antonelli, monaco — Foto: © IMAGO
7 reacties

'Mercedes moet Antonelli aan Ferrari verkopen, dan kan Wolff gratis Verstappen ophalen'

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019
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Volgens voormalig Formule 1-kopstukken Otmar Szafnauer en Rob Smedley zou Mercedes een opmerkelijke constructie kunnen opzetten om Max Verstappen kosteloos binnen te halen. In de High Performance Racing podcast bespreken zij een scenario waarbij de Duitse renstal toptalent Kimi Antonelli aan Ferrari verkoopt, om zo de komst van de Nederlander te kunnen financieren.

De toekomst van de viervoudig wereldkampioen is momenteel het onderwerp van veel speculatie in de paddock. De coureur van Red Bull Racing staat momenteel op een teleurstellende zevende plaats in het kampioenschap met 73 punten, waarmee hij ver achter de top twee staat. Door deze tegenvallende resultaten kan een prestatieclausule in zijn contract in werking treden, waardoor hij in de zomerstop mogelijk vrij is om te vertrekken als hij niet bij de eerste twee in de tussenstand staat.

Antonelli naar Ferrari?

Aan de andere kant van de grid presteert Antonelli momenteel juist uitmuntend. De negentienjarige Italiaan leidt het wereldkampioenschap met een voorsprong van veertig punten op teamgenoot George Russell. Presentator Jake Humphrey stelt in de podcast dat concurrent Ferrari daarvan zou moeten profiteren."Kimi Antonelli, een Italiaanse coureur die het wereldkampioenschap leidt, zou dit seizoen wereldkampioen kunnen worden. Hij is aan het einde van het seizoen uit contract bij Mercedes, geloven wij. Waarom zou Ferrari hem niet gaan halen nu ze hem kunnen krijgen? Dit is het moment", aldus Humphrey.

Voormalig teambaas Szafnauer en ingenieur Smedley haken daarop in. Smedley benadrukt dat Mercedes-teambaas Toto Wolff de manager is van de jonge koploper, wat de situatie complexer maakt. Toch ziet Szafnauer een duidelijke zakelijke kans voor de Oostenrijker."Je gaat naar Fred Vasseur en zegt: 'Fred, ik verkoop Kimi aan je.' Geef me genoeg geld zodat Max nu gratis is, of Max en George gratis zijn", legt de Amerikaan uit.

Smedley is het ermee eens dat Wolff een dergelijke zet zou overwegen als het hem de komst van de Red Bull-coureur oplevert."Ja, maar dat is het precies, toch? Dus Toto zou dat willen doen, nietwaar? Je zou willen zeggen: 'Ik heb een betere optie'", reageert hij op het voorgestelde plan. Volgens de voormalig Ferrari-man is de komst van de viervoudig wereldkampioen de enige legitieme reden om de huidige bezetting bij de Zilverpijlen op te breken.

"Het moet logisch zijn. Ik denk dat de enige manier waarop een van de twee Mercedes-coureurs ergens anders terechtkomt, is omdat Toto alle kaarten in handen heeft. Hij geeft ze hun contract, plus hij zoekt ook naar andere kansen voor ze. Dus de enige manier is als hij een betere optie heeft, en de enige gegarandeerd betere optie op dit moment dan de twee die hij heeft, is Max", besluit Smedley, die toevoegt dat Wolff er geen geheim van maakt dat hij de Nederlander graag aan zijn team wil toevoegen.

Geloof jij dat Max Verstappen nog vóór 2026 de overstap maakt naar Mercedes?

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Max Verstappen Red Bull Racing Mercedes Kimi Antonelli

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