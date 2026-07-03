Piastri niet onder de indruk van Verstappen-geruchten: "Ik vertrouw het team"
Piastri niet onder de indruk van Verstappen-geruchten: "Ik vertrouw het team"Maak ons je Google-favoriet
Volgens Oscar Piastri zorgen de aanhoudende geruchten over een mogelijke overstap van Max Verstappen naar McLaren niet voor onrust binnen de formatie uit Woking. De Australiër benadrukt dat hij zich geen zorgen maakt over zijn eigen positie en wijst op het wederzijdse vertrouwen tussen hem en de teamleiding.
De speculaties over de toekomst van Verstappen en een eventuele overstap naar McLaren kwamen rond de Grand Prix van Oostenrijk plotseling in een stroomversnelling. Het management van de Nederlander, onder leiding van Raymond Vermeulen, zou een oriënterend gesprek hebben gevoerd met McLaren-topman Zak Brown. De onrust wordt gevoed door de moeizame situatie bij Red Bull Racing, waar de ontwikkeling van de nieuwe Red Bull-Ford-krachtbronnen stroef zou verlopen en Verstappen momenteel slechts zevende staat in het wereldkampioenschap.
Vertrouwen in huidige samenwerking
Ondanks de gesprekken die op de achtergrond plaatsvinden, raakt Piastri niet van de wijs. De coureur, die inmiddels negen Formule 1-overwinningen op zijn naam heeft staan, reageert bevestigend op de vraag of hij de viervoudig wereldkampioen als teamgenoot zou verwelkomen. "Ja, absoluut", citeert RacingNews365. In het geruchtencircuit is het echter vooral Piastri die op de schopstoel lijkt te zitten, en niet teammaat en regerend wereldkampioen Lando Norris. De Australiër laat zich echter niet gek maken "Voor mij persoonlijk betekent het niet zo veel. Max is overduidelijk het talent dat hij is en kijkt om zich heen, maar ben ik heel erg blij met waar ik nu zit", verklaart de McLaren-rijder.
Nu McLaren als regerend constructeurskampioen de sport domineert, is het tweede zitje naast Lando Norris uiterst gewild op de rijdersmarkt. Piastri wijst echter op de garanties die hij vanuit de teamleiding heeft gekregen. "Er is me al meerdere keren verteld dat het team blij met me is, en ik vertrouw ze. Dus voor mij verandert er niet echt veel. Ik heb bovendien gewoon een doorlopend contract, dus voor mij blijft alles bij het oude. Ik probeer hier gewoon samen met hen verder aan successen te bouwen", besluit de 25-jarige coureur.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
F1-fans vrezen voor vertrek Verstappen na statement: "Hij gaat zijn afscheid aankondigen..."
- Gisteren 16:01
- 32
McLaren gooit deur dicht voor Verstappen: 'Vleiend, maar we zijn niet op de markt'
- 30 juni 2026 14:32
- 7
Verstappen neemt het op voor Koeman na forse kritiek door uitschakeling Nederlands elftal
- 1 uur geleden
- 4
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Verstappen neemt het op voor Koeman na forse kritiek door uitschakeling Nederlands elftal
Norris: 'Verstappen zou bij McLaren bepaalde dingen niet kunnen doen, die hij nu wel doet'
Norris: "Verstappen als teamgenoot bij McLaren zou geweldig zijn"
Coulthard over opmerkelijk moment tijdens podiuminterviews: "Max en Kimi liepen gewoon weg"
Net binnen
Piastri niet onder de indruk van Verstappen-geruchten: "Ik vertrouw het team"
- 27 minuten geleden
Verstappen neemt het op voor Koeman na forse kritiek door uitschakeling Nederlands elftal
- 1 uur geleden
- 4
Valkenburg: 'Verstappen ziet maar twee echte rivalen op de F1-grid'
- 1 uur geleden
- 1
Hoe laat begint het sprintweekend in Groot-Brittannië?
- 2 uur geleden
'Ferrari gaat optie lichten in contract Hamilton', Verstappen reageert op McLaren-geruchten | GPFans Recap
- Gisteren 21:44
Verstappen schat kansen op Silverstone in na P2 in Oostenrijk
- Gisteren 21:01
- 1
Veel gelezen
Strafpunten F1: Antonelli en meer zien FIA-punten vervallen richting Britse Grand Prix
- 30 juni
FIA grijpt in vanwege extreme weersomstandigheden in Oostenrijk
- 25 juni
Norris spreekt al van Formule 1-pensioen: "Ik wil kinderen en wil hier weg"
- 22 juni
Hamilton haalt uit: "Er is een reden dat ik zeven wereldkampioenschappen heb"
- 15 juni
'Red Bull wacht op antwoord, kamp-Verstappen stelt beslissing uit'
- 1 juli
Hadjar vol lof over P2 Verstappen: "Erg indrukwekkend"
- 29 juni