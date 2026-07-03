Volgens Oscar Piastri zorgen de aanhoudende geruchten over een mogelijke overstap van Max Verstappen naar McLaren niet voor onrust binnen de formatie uit Woking. De Australiër benadrukt dat hij zich geen zorgen maakt over zijn eigen positie en wijst op het wederzijdse vertrouwen tussen hem en de teamleiding.

De speculaties over de toekomst van Verstappen en een eventuele overstap naar McLaren kwamen rond de Grand Prix van Oostenrijk plotseling in een stroomversnelling. Het management van de Nederlander, onder leiding van Raymond Vermeulen, zou een oriënterend gesprek hebben gevoerd met McLaren-topman Zak Brown. De onrust wordt gevoed door de moeizame situatie bij Red Bull Racing, waar de ontwikkeling van de nieuwe Red Bull-Ford-krachtbronnen stroef zou verlopen en Verstappen momenteel slechts zevende staat in het wereldkampioenschap.

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Vertrouwen in huidige samenwerking

Ondanks de gesprekken die op de achtergrond plaatsvinden, raakt Piastri niet van de wijs. De coureur, die inmiddels negen Formule 1-overwinningen op zijn naam heeft staan, reageert bevestigend op de vraag of hij de viervoudig wereldkampioen als teamgenoot zou verwelkomen. "Ja, absoluut", citeert RacingNews365. In het geruchtencircuit is het echter vooral Piastri die op de schopstoel lijkt te zitten, en niet teammaat en regerend wereldkampioen Lando Norris. De Australiër laat zich echter niet gek maken "Voor mij persoonlijk betekent het niet zo veel. Max is overduidelijk het talent dat hij is en kijkt om zich heen, maar ben ik heel erg blij met waar ik nu zit", verklaart de McLaren-rijder.

Nu McLaren als regerend constructeurskampioen de sport domineert, is het tweede zitje naast Lando Norris uiterst gewild op de rijdersmarkt. Piastri wijst echter op de garanties die hij vanuit de teamleiding heeft gekregen. "Er is me al meerdere keren verteld dat het team blij met me is, en ik vertrouw ze. Dus voor mij verandert er niet echt veel. Ik heb bovendien gewoon een doorlopend contract, dus voor mij blijft alles bij het oude. Ik probeer hier gewoon samen met hen verder aan successen te bouwen", besluit de 25-jarige coureur.

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