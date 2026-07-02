Volgens Max Verstappen kunnen alle geruchten rondom een mogelijke overstap naar McLaren voorlopig in de veelbesproken wandelgangen blijven. Tegenover de aanwezige media in Silverstone verklaart de Nederlander dat er momenteel niets te melden is en dat, als dat wel zo is, hij er zelf mee naar buiten komt.

De afgelopen weken is er veelvuldig gesproken over de toekomst van de Nederlander. Waar er voorgaande jaren nog interesse was vanuit Mercedes, lijkt nu vooral McLaren op te spelen. Het zou mogelijk verband houden met Gianpiero Lambiase, die naar verwachting vanaf 2028 aansluit bij het team uit Woking. Diverse berichten van afgelopen week wezen op gesprekken tussen het kamp van de Nederlander en de leiding van McLaren, Zak Brown.

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Verstappen wil zich niet wagen aan geruchten

Verstappen heeft die berichten ook voorbij zien komen en stelt: “Daar wil ik me niet mee bezighouden.” Ook in Oostenrijk heeft hij er vragen over beantwoord: “Ik heb al eerder gezegd wat ik daarover wilde zeggen. Als ik iets nieuws ga doen of als er iets verandert, dan horen jullie dat vanzelf van mij.”

De viervoudig kampioen heeft het dan ook liever over de sportieve aspecten. Zo kijkt hij terug op een positief weekend op de Red Bull Ring, waarbij hij als tweede over de streep kwam. Verstappen hoopt in Groot-Brittannië vooral te kunnen bouwen op dat momentum.

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