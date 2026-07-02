Volgens Aston Martin-coureur Fernando Alonso belooft de aanstaande Grand Prix van Groot-Brittannië een zware opgave te worden. Door het complexe energiebeheer van de nieuwe generatie auto's voorspelt de Spanjaard grote problemen op het circuit van Silverstone.

In 2026 staat de race op Silverstone als negende ronde van het wereldkampioenschap op het programma, waarbij het evenement wordt verreden volgens het sprintformat. Waar het iconische Britse circuit bekendstaat om zijn hoge snelheden, vreest Alonso voor een teleurstellend verloop onder de nieuwe technische voorschriften. "Dit jaar wordt het heel anders en het wordt niet leuk om te rijden", blikt de inmiddels 44-jarige coureur vooruit op het seizoen waarin de nieuwe motorformule debuteert. "Kijkend naar de ronden in de simulator en dat soort dingen, gaat de auto er heel sneu uitzien", aldus de ervaren rijder over de prestaties op de rechte stukken. Eerder bestempelde de Spanjaard de huidige generatie wagens al als de slechtste waarin hij ooit heeft gereden.

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'Begon te lachen in de simulator'

De onvrede over de rijeigenschappen van de toekomstige Formule 1-auto's leeft niet alleen bij de Aston Martin-rijder. Ook viervoudig wereldkampioen Max Verstappen heeft in aanloop naar het raceweekend op Silverstone felle kritiek geuit op de nieuwe regels. De Nederlander ervoer vergelijkbare problemen tijdens zijn virtuele voorbereiding op het 5,891 kilometer lange circuit. De coureur gaf aan dat hij simpelweg begon te lachen toen hij merkte dat de batterij halverwege de ronde al volledig leeg was in de simulator. Volgens Verstappen voelt het rijden door het constante energiebeheer onnatuurlijk aan en is de baan door de lage snelheden op rechte stukken haast onherkenbaar. Eerder vergeleek hij de 2026-reglementen al met Mario Kart en noemde hij het concept van de actieve aerodynamica en energiestrategie 'anti-racen'.

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