Het raceweekend in Silverstone staat op het programma en er wordt deze week nog altijd nagepraat over de gebeurtenissen op de Red Bull Ring. De meest gelezen nieuwtjes van vandaag vind je terug in deze GPFans Recap.

David Croft krabt zich nog altijd achter de oren en snapt niets van de gele vlaggen die aan het einde van de kwalificatie werden uitgevaardigd na de crash van Max Verstappen en wil graag een onderzoek zien. Christian Horner wordt opnieuw genoemd bij Aston Martin en Zak Brown reageert op de geruchten rondom Max Verstappen. Dit is de GPFans Recap van woensdag 1 juli.

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Croft hekelt optreden FIA na crash Verstappen: "Ben hier nog altijd erg boos over"

Volgens Sky Sports-commentator David Croft heeft de FIA een grote inschattingsfout gemaakt tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk. De Brit steekt zijn onvrede niet onder stoelen of banken over de afhandeling van de crash van Max Verstappen in de slotfase van de sessie op de Red Bull Ring. Omdat de wedstrijdleiding slechts één gele vlag zwaaide, kon George Russell ogenschijnlijk ongehinderd naar de poleposition rijden, iets wat bij 'Crofty' op groot onbegrip stuit, zo laat hij weten in de The F1 Show Podcast. Lezen hoe 'Crofty' er naar kijkt? Klik hier!

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Zak Brown zet definitief streep door komst Verstappen: 'Geen stoeltje beschikbaar'

Zak Brown laat weten dat een overstap van Max Verstappen naar zijn team definitief van de baan is. De Amerikaan stelt dat hij de viervoudig wereldkampioen direct zou vastleggen als hij een extra auto tot zijn beschikking had, maar dat er simpelweg geen plek is. Dat laat de topman weten in de podcast Up To Speed. De hele uitspraak van Zak Brown lezen? Klik hier!

'Red Bull Ford beschikt over grootste turbo: voordeel op hooggelegen circuits'

Hoewel de RB22 in Oostenrijk voornamelijk goed uit de verf kwam door de updates, onthult Autoracer dat Red Bull Ford ook nog een slimmigheidje heeft dat vooral werkt op hooggelegen circuits. Alles lezen over het voordeel bij Red Bull? Klik hier!

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'Aston Martin neemt nog voor het einde van het seizoen afscheid van Cowell'

Andy Cowell, de huidige chief strategy officer van Aston Martin, vertrekt volgens de BBC nog voor het einde van het seizoen. Cowell stond vorig jaar nog aan het hoofd van het team, maar werd in de slotfase van het seizoen vervangen door Adrian Newey. Alles lezen over het aanstaande vertrek van Cowell? Klik hier!

'Red Bull wacht op antwoord, kamp-Verstappen stelt beslissing uit'

Tijdens het Formule 1-weekend in Oostenrijk was de gehele leiding van Red Bull aanwezig tijdens het Grand Prix-weekend. Nextgen-Auto meldt dat daar een nieuwe poging is gedaan door CEO Oliver Mintzlaff om Max Verstappen te overtuigen om bij het team te blijven. Alles lezen over het overleg dat er in Oostenrijk was? Klik hier!

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Viaplay verdwijnt uit Nederland: Formule 1 voortaan te zien bij Videoland

Videoland neemt de Nederlandse Formule 1-uitzendrechten van Viaplay over, zo meldt de Scandinavische streamingdienst in een persbericht. De Formule 1, maar ook het Engelse Premier League-voetbal en de dartswedstrijden van de PDC, zullen binnenkort via Videoland te zien zijn. Alles lezen over de overname? Klik hier!

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