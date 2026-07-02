close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Verstappen in Barcelona

Verstappen schat kansen op Silverstone in na P2 in Oostenrijk

Verstappen in Barcelona — Foto: © IMAGO

Verstappen schat kansen op Silverstone in na P2 in Oostenrijk

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
 Google Maak ons je Google-favoriet

Max Verstappen blikt bij F1TV vooruit op het raceweekend in Silverstone met de verbeterde RB22. In Oostenrijk kwam Red Bull met flink wat updates aan en daarmee wist de Nederlander P2 te behalen. In Groot-Brittannië staat er weer een nieuwe uitdaging op het programma.

Red Bull kwam in Oostenrijk aan met een verbeterde RB22, waarin uiteindelijk toch flink wat snelheid bleek te zitten. Toch begon dat weekend niet hoopgevend, toen Verstappen tijdens de eerste training niet eens de pitstraat uit kon rijden en Isack Hadjar zijn wagen eveneens op de bokken zag staan. Later in het weekend werd de snelheid echter gevonden, maar in Silverstone staat slechts één vrije training op het programma.

RB22 competitief in Silverstone?

Verstappen gaf afgelopen week al aan dat Silverstone niet helemaal bij de wagen past, gezien de vele snelle bochten en de beperkte mogelijkheden om de batterij op te laden. Tegenover het medium legt hij uit: "Het is zoals ik eerder zei, het hangt sterk af van de circuits, maar ook van de updates van andere teams. Sommige lay-outs zullen van nature waarschijnlijk een beetje beter of slechter voor ons werken. Laten we dit weekend maar afwachten." Daarbij moet ook de vernieuwde RB22 nog verder worden geoptimaliseerd. "Ik bedoel, alles is nog steeds zo'n leerproces voor ons dat ik echt niet weet waar we zullen staan."

Of Verstappen wederom in Silverstone een gooi kan doen naar de zege? "In de race in Oostenrijk hadden we een kans, maar ik weet het niet. Het verandert gewoon elk weekend", aldus Verstappen.

Gerelateerd

Max Verstappen Grand Prix van Groot-Brittannië

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Sainz pleit voor gridstraf na crash Verstappen in Oostenrijk

Sainz pleit voor gridstraf na crash Verstappen in Oostenrijk

  • 2 uur geleden
  • 7
F1-fans vrezen voor vertrek Verstappen na statement: "Hij gaat zijn afscheid aankondigen..."

F1-fans vrezen voor vertrek Verstappen na statement: "Hij gaat zijn afscheid aankondigen..."

  • Vandaag 16:01
  • 22
Verstappen reageert in Silverstone op McLaren-geruchten: "Wil ik me niet mee bezighouden"

Verstappen reageert in Silverstone op McLaren-geruchten: "Wil ik me niet mee bezighouden"

  • 3 uur geleden
  • 3
Hamilton ziet Verstappen als serieuze titelkandidaat: 'Red Bull heeft enorme stap gezet'

Hamilton ziet Verstappen als serieuze titelkandidaat: 'Red Bull heeft enorme stap gezet'

  • 3 uur geleden
Norris: 'Verstappen zou bij McLaren bepaalde dingen niet kunnen doen, die hij nu wel doet'

Norris: 'Verstappen zou bij McLaren bepaalde dingen niet kunnen doen, die hij nu wel doet'

  • Vandaag 15:10
  • 5
Hamilton en Verstappen getipt als kanshebbers in Silverstone: "Dreiging voor Russell"

Hamilton en Verstappen getipt als kanshebbers in Silverstone: "Dreiging voor Russell"

  • Vandaag 14:41

Net binnen

20:14
Norris niet bang voor mogelijke komst Verstappen: 'Ik kan iedereen verslaan'
19:32
Verstappen verwijt Russell niets: “Ik had waarschijnlijk hetzelfde gedaan”
18:46
Sainz pleit voor gridstraf na crash Verstappen in Oostenrijk
18:01
Verstappen reageert in Silverstone op McLaren-geruchten: "Wil ik me niet mee bezighouden"
17:37
Hamilton ziet Verstappen als serieuze titelkandidaat: 'Red Bull heeft enorme stap gezet'
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Norris: 'Verstappen zou bij McLaren bepaalde dingen niet kunnen doen, die hij nu wel doet' Lando Norris

Norris: 'Verstappen zou bij McLaren bepaalde dingen niet kunnen doen, die hij nu wel doet'

Vandaag 15:10 5
Norris: "Verstappen als teamgenoot bij McLaren zou geweldig zijn" Verstappen naar McLaren?

Norris: "Verstappen als teamgenoot bij McLaren zou geweldig zijn"

Vandaag 12:41
Coulthard over opmerkelijk moment tijdens podiuminterviews: "Max en Kimi liepen gewoon weg" David Coulthard

Coulthard over opmerkelijk moment tijdens podiuminterviews: "Max en Kimi liepen gewoon weg"

Vandaag 10:41 8
Brown zorgt voor opgetrokken wenkbrauwen met opmerking over mogelijke komst Verstappen Max Verstappen

Brown zorgt voor opgetrokken wenkbrauwen met opmerking over mogelijke komst Verstappen

Vandaag 08:41 4
Ontdek het op Google Play
x