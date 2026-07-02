Verstappen schat kansen op Silverstone in na P2 in Oostenrijk
Verstappen schat kansen op Silverstone in na P2 in OostenrijkMaak ons je Google-favoriet
Max Verstappen blikt bij F1TV vooruit op het raceweekend in Silverstone met de verbeterde RB22. In Oostenrijk kwam Red Bull met flink wat updates aan en daarmee wist de Nederlander P2 te behalen. In Groot-Brittannië staat er weer een nieuwe uitdaging op het programma.
Red Bull kwam in Oostenrijk aan met een verbeterde RB22, waarin uiteindelijk toch flink wat snelheid bleek te zitten. Toch begon dat weekend niet hoopgevend, toen Verstappen tijdens de eerste training niet eens de pitstraat uit kon rijden en Isack Hadjar zijn wagen eveneens op de bokken zag staan. Later in het weekend werd de snelheid echter gevonden, maar in Silverstone staat slechts één vrije training op het programma.
RB22 competitief in Silverstone?
Verstappen gaf afgelopen week al aan dat Silverstone niet helemaal bij de wagen past, gezien de vele snelle bochten en de beperkte mogelijkheden om de batterij op te laden. Tegenover het medium legt hij uit: "Het is zoals ik eerder zei, het hangt sterk af van de circuits, maar ook van de updates van andere teams. Sommige lay-outs zullen van nature waarschijnlijk een beetje beter of slechter voor ons werken. Laten we dit weekend maar afwachten." Daarbij moet ook de vernieuwde RB22 nog verder worden geoptimaliseerd. "Ik bedoel, alles is nog steeds zo'n leerproces voor ons dat ik echt niet weet waar we zullen staan."
Of Verstappen wederom in Silverstone een gooi kan doen naar de zege? "In de race in Oostenrijk hadden we een kans, maar ik weet het niet. Het verandert gewoon elk weekend", aldus Verstappen.
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