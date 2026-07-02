Volgens Carlos Sainz, coureur bij Williams en directeur van de GPDA, moeten Formule 1-coureurs die in de kwalificatie een gele of rode vlag veroorzaken voortaan een gridstraf krijgen. De Spanjaard wil daar een officieel voorstel over indienen binnen de rijdersvakbond, naar aanleiding van de crash van Max Verstappen tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk, zo vertelt hij in gesprek met The Race.

Verstappen verloor eind juni in de slotfase van Q3 de controle over zijn Red Bull in bocht negen, waarna hij hard in de bandenstapel belandde. Het incident zorgde voor een gele vlag-situatie, waarbij Mercedes-coureur George Russell zijn snelheid wist aan te passen en uiteindelijk de poleposition pakte. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de Formule 2 kent de Formule 1 geen automatische straf voor het veroorzaken van zo’n neutralisatie.

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Voorstel voor gridstraf

Sainz stelt dat de huidige situatie oneerlijk is voor coureurs die hun snelle ronde moeten afbreken door een ander. “Ik heb hier een heel persoonlijk idee over dat nog niet binnen de GPDA is besproken, maar dat ik mogelijk wil inbrengen,” aldus de voormalig Ferrari-coureur. “Ik vind dat iedereen die een gele of rode vlag veroorzaakt in de kwalificatie een gridstraf van drie plaatsen moet krijgen. Zodat je in ieder geval gestraft wordt en het ook ontmoedigt om voluit in de fout te gaan,” voegt hij toe.

De Madrileen verwijst daarbij naar eerdere situaties op stratencircuits zoals Monaco en Bakoe, waar volgens hem vaker sprake is van coureurs die gele vlaggen veroorzaken tijdens kwalificaties. Voor de stewards is het volgens hem lastig om opzet te bewijzen, tenzij er een oud-coureur in de wedstrijdleiding zit. Over het incident in Oostenrijk is hij wel duidelijk: “Ik zeg niet dat Max het met opzet deed. Ik denk dat Max een defect had. Hij stond niet eens op pole, dus hij had geen reden om dat te doen. Maar we moeten wel nadenken over oplossingen voor dit soort situaties.” Een plotseling verlies van aerodynamische druk aan de achterzijde van de RB22 bleek uiteindelijk de oorzaak van de crash.

Leclerc ziet weinig in regelwijziging

Charles Leclerc, voormalig teamgenoot van Sainz, ziet een algemene regelwijziging echter niet zitten. Volgens hem is de sportieve straf voor een crashende coureur vaak al zwaar genoeg. “Of dit een algemene regel moet worden… ik denk dat de coureur die in de muur eindigt al genoeg betaalt doordat hij zijn ronde niet kan afmaken,” aldus de Ferrari-coureur. “Dus ik zie niet echt de noodzaak voor zo’n regel.”

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