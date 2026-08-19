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Verstappen

Verstappen geniet van vakantie met gezin: "Lily op snelheid laten komen"

Verstappen — Foto: © IMAGO

Verstappen geniet van vakantie met gezin: "Lily op snelheid laten komen"

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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Max Verstappen heeft via sociale media een zeldzaam inkijkje gegeven in zijn familieleven tijdens de huidige zomerstop. De viervoudig wereldkampioen deelde een reeks foto's waarop hij geniet van een vakantie met zijn vriendin Kelly Piquet en hun dochter Lily.

De Red Bull-rijder houdt zijn zestien maanden oude dochter normaal gesproken zoveel mogelijk buiten de schijnwerpers, maar maakte voor deze vakantiebeelden een uitzondering. Het gezin, dat in Monaco woont, bracht de afgelopen weken tijd door in onder meer Portugal en op Sardinië. Voor de stercoureur is het vaderschap naar eigen zeggen een vloeiende overgang gebleken, mede doordat hij al jarenlang een vaderrol vervult voor Penelope, de zevenjarige dochter van Piquet uit een eerdere relatie. De kopman van Red Bull Racing noemde Lily onlangs in een interview zelfs zijn grootste prijs.

Lily op snelheid

De ontspannen beelden vormen een schril contrast met de sportieve realiteit waarin de Nederlander momenteel verkeert. Na elf verreden races staat de teller qua overwinningen dit jaar nog altijd op nul voor de Oostenrijkse renstal. Met 109 punten bezet de coureur momenteel de zesde plaats in het wereldkampioenschap. De achterstand op kampioenschapsleider Kimi Antonelli is inmiddels opgelopen tot 110 punten, al wist de titelverdediger vlak voor de zomerstop nog wel podiumplaatsen te pakken in Hongarije en België. Het lijkt er in ieder geval op dat hij samen met zijn zo gewaardeerde gezinnetje de batterijen fantastisch opgeladen heeft én dus dochter Lily ook alvast heeft laten wennen aan het leven op hoge snelheid.

Brian Van Hinthum
Geschreven door
Brian Van Hinthum - Formule 1-redacteur & verslaggever
Brian van Hinthum is Formule 1-redacteur en verslaggever bij GPFans. Sinds 2021 volgt hij de sport dagelijks en schrijft hij over nieuws, analyses en ontwikkelingen binnen de paddock. Als geaccrediteerd journalist is hij regelmatig aanwezig op het circuit tijdens Grand Prix-weekenden.
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