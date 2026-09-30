Max Verstappen voelt er niets voor om tijdens een Formule 1-race via de boordradio rechtstreeks met zijn concurrenten te kunnen praten, zoals pas het geval was tijdens de kartrace op Silverstone.

Dat laat Verstappen weten in de P1 with Matt & Tommy-podcast, waarin hem werd gevraagd of een onderlinge radioverbinding tussen rijders op de baan een welkome toevoeging zou zijn. Waar communicatie tussen rivalen in sommige raceklassen of bij vriendschappelijke kartsessies voor vermaak kan zorgen, ziet hij dat in de koningsklasse absoluut niet zitten. Volgens hem brengt het racen op het hoogste niveau al voldoende hectiek met zich mee en is extra ruis op de lijn met coureurs om hem heen simpelweg overbodig.

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Contact met concurrenten

Verstappen maakt direct duidelijk dat hij geen behoefte heeft aan gesprekken met de concurrentie zodra het vizier eenmaal naar beneden is. De context van een race bepaalt volgens hem alles, maar interactie met rivalen hoort daar wat hem betreft niet bij. "Nee, nee, waarschijnlijk niet. Het hangt echt af van het scenario waarin je je bevindt, hè?" reageert hij nuchter.

Lambiase

De Nederlander wijst erop dat de communicatie met zijn vaste race-engineer Gianpiero Lambiase al intensief genoeg is tijdens een raceweekend. De tweespraak tussen Verstappen en zijn vertrouwde rechterhand aan de pitmuur levert over de boardradio vaker opvallende momenten op. "Nee, maar ik ben tevreden. Praten met GP is waarschijnlijk al genoeg, hij wil waarschijnlijk af en toe een mute-knop hebben", grapt hij over hun dynamiek. "Dus misschien wil hij soms de stekker eruit trekken. Ik weet het niet."

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