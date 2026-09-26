Verstappen verliest dragrace naar de finish van Russell in sensationele Grand Prix van Azerbeidzjan

George Russell heeft de Grand Prix van Azerbeidzjan op zijn naam geschreven. Op het roemruchtige stratencircuit van Bakoe bleef de Mercedes-coureur de concurrentie nipt voor. Max Verstappen eindigde een tiende achter de Brit, terwijl Isack Hadjar het podium completeerde.

George Russell ving de Grand Prix van Azerbeidzjan aan vanaf poleposition, nadat hij op zaterdag domineerde in de straten van Bakoe. De Brit had in de kwalificatie een marge van ruim acht tienden naar de coureur aan zijn zijde op de startgrid: Charles Leclerc. Oscar Piastri, Isack Hadjar en Lando Norris completeerden de top vijf. Max Verstappen kampte in de kwalificatie met motorproblemen en moest tekenen voor de achtste startplaats, terwijl WK-leider Kimi Antonelli crashte in Q1 en zodoende vanaf de zestiende plaats moest vertrekken. De Grand Prix van Azerbeidzjan beloofde zo op voorhand al een interessante te worden. Tijdens de opwarmronden werd duidelijk dat het veld reed op een mix van zachte en medium banden. Waar onder andere Russell, Norris en Verstappen op de gele sloffen aan de start verschenen, vertrokken Leclerc, Piastri, Hadjar en Hamilton op het rode rubber.

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Sterke start Russell, Verstappen opent de jacht

Bij het uitgaan van de lampen kwam Russell ontzettend sterk van zijn plek. De nummer twee in het wereldkampioenschap had na één ronde al een gat van 1,4 seconde naar de nummer één. Dat was op dit punt Piastri, met Leclerc daarachter. Hadjar verloor een positie aan Norris en had in de tweede ronde al zijn Nederlandse teamgenoot achter zich rijden. Verstappen kende een goede start vanaf de achtste plaats en ging in hoog tempo aan Gasly en Hamilton voorbij. Hadjar liet de kaas echter niet zomaar van zijn brood eten en ging op het rechte stuk van de derde ronde weer aan Norris voorbij, waarna ook Verstappen enkele bochten later aan de regerend wereldkampioen voorbijging. Zo bestond de top vijf na de openingsfase uit Russell, Piastri, Leclerc, Hadjar en Verstappen. Antonelli verloor een positie bij de start en reed op dit punt zeventiende.

Indrukwekkende race pace Red Bull Racing in openingsfase

In de openingsfase van de race maakte Red Bull Racing indruk met de racepace. In de vierde ronde nam Hadjar de derde plaats van Leclerc over, terwijl Verstappen achter de Ferrari-coureur aansloot en één ronde later ook aan de Monegask voorbijging. Ondertussen kreeg Piastri een duidelijke boodschap over de boordradio te horen: "Die Red Bulls kunnen een probleem zijn en vechten nu met Leclerc. Probeer een gat te slaan." Hadjar wist in hoog tempo op ongeveer een seconde van Piastri te komen, maar tot een aanval kwam de Fransman niet direct. Verstappen reed echter wel direct naar de achterkant van zijn teammaat, waarna Hadjar de viervoudig wereldkampioen in de zesde ronde op het rechte stuk voorbij liet gaan. Goed teamwork bij Red Bull Racing.

Max on the move! 🔀



Here's the helicam of the Dutchman passing Leclerc 🎥#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/8LXqxDu2Of — Formula 1 (@F1) September 26, 2026

Piastri weet Red Bull-duo ronde na ronde nipt af te houden

In de negende ronde reed Verstappen vlak achter Piastri en was de eerste speldenprik daar, terwijl de eerste DNF op naam van Lance Stroll kwam. De Canadees moest zijn Aston Martin in bocht vijftien op de uitloopstrook parkeren, vanwege een probleem. Verstappen bleef ondertussen rondenlang tegen de achterkant van de McLaren aankijken. Piastri wist iedere keer in de tweede sector het gat net iets groter dan een seconde te krijgen, waardoor hij de rechte stukken wist te overleven. Hadjar reed op zijn beurt constant binnen een seconde achter Verstappen, maar op de vraag van Red Bull hoeveel harder hij zou kunnen in vrije lucht, klonk het: "Twee of drie tienden, maar laat me hier maar rijden. Anders verliezen we alleen maar tijd." Hamilton benutte ondertussen een klein foutje van Norris en nam de zesde plaats in de race over, terwijl Antonelli zich in de zeventiende ronde op de tiende plaats meldde.

Hadjar voert de druk op bij Verstappen

Verstappen begon na 21 ronden te klagen over de medium banden, terwijl het voor Hadjar wat te lang begon te duren. Waar de Fransman tot voor kort achter zijn teammaat wilde blijven rijden, begon hij nu speldenprikjes uit te delen en gaf hij op de boordradio aan dat Verstappen wel moest blijven pushen. Fernando Alonso werd op dit punt de tweede uitvaller van de dag, eveneens met problemen aan de Aston Martin. Halverwege de race had Russell een gat van 9,5 seconden naar Piastri geslagen, toen de raceleider toch even leek te dagdromen: "Ik heb de muur heel licht geraakt. Check de banden, het voelt niet helemaal goed", klonk het over de boordradio. De bandendruk was echter prima.

Safety car na crash Albon

Met nog 21 ronden te gaan verremde Norris zich in de eerste bocht, waardoor de Brit rechtdoor schoot en een pirouette moest draaien. Zowel Gasly als Antonelli profiteerden hiervan en schoven door naar de respectievelijk zevende en achtste plaats. Eén ronde later brak de race pas écht open. Alexander Albon belandde in de muur bij bocht, waarna de safety car de baan op werd gestuurd. Antonelli was de eerste die hiervan kon profiteren qua baanpositie en dook direct naar binnen voor een bandenwissel. Een ronde later kwam ook de top zeven naar binnen, waaronder een dubbele pitstop voor Red Bull Racing. Door de grote gaten op de baan veranderde er qua baanposities niets, maar het veld werd wel weer bij elkaar gebracht. Met nog negentien ronden te gaan bestond de top tien uit Russell, Piastri, Verstappen, Hadjar, Leclerc, Hamilton, Gasly, Antonelli, Lawson en Norris.

Albon had a lock-up which sent him crashing into the barriers



Here's the moment 👇#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/5voVLKj41B — Formula 1 (@F1) September 26, 2026

Safety car na masterclass bowlen van Colapinto

Met nog zestien ronden te gaan werd de race hervat. Russell hield zijn hoofd koel en behield de leiding in de wedstrijd, maar Verstappen was wakker. De Nederlander opende direct de aanval en dook aan de binnenbocht voorbij aan Piastri voor de tweede plaats, terwijl het achterin het veld volledig misging. Colapinto kwam van ongelofelijk ver met een divebomb richting de eerste bocht, waarna hij zowel teammaat Gasly als Norris van de baan kegelde. Voor alle drie de rijders was het einde verhaal. Lachende derde was opnieuw Antonelli, die zo doorschoof naar de zevende plaats. De top vijf bestond nu uit Russell, Verstappen, Piastri, Hadjar en Leclerc.

Verstappen maakt jacht op Russell

Bij de tweede herstart wisten de overgebleven zestien coureurs zonder kleerscheuren en positiewisselingen door de eerste paar bochten te komen. Op het lange rechte stuk ging het echter opnieuw bijna mis. Dit keer was het Piastri die zich verremde voor de eerste bocht, rechtdoor schoot en terugviel naar de achterhoede, waardoor Hadjar doorschoof naar het podium. Verstappen probeerde ondertussen aan te haken bij Russell om een aanval voor de leiding in de wedstrijd in te kunnen zetten, maar kwam constant net iets te kort. Antonelli wist op zijn beurt wel aan Hamilton voorbij te gaan en de vijfde plaats over te nemen.

Dragrace naar de finish

In de slotfase wist Verstappen constant in het kielzog van Russell te blijven, maar tot een aanval kwam het niet, terwijl Valtteri Bottas in de aerlaatste ronde zijn Cadillac in de muur parkeerde in de laatste bocht. Verstappen kon zo nog één keer aansluiten, waarna er een dragrace naar de finish volgde. Uiteindelijk kwam Russell een tiende voor Verstappen over de streep. Hadjar completeerde het podium, gevolgd door Leclerc en Antonelli.

Geschreven door Jan Bolscher - Senior Editor en Formule 1-verslaggever Jan Bolscher (29) is een Nederlandse Formule 1-journalist, geaccrediteerd door zowel de Nederlandse Sport Pers (NSP) als de Formule 1. Hij heeft ruim zeven jaar ervaring in de Formule 1-journalistiek en doet verslag vanuit de Formule 1-paddock, waar hij de coureurs interviewt en een breed netwerk met de teams, de FIA en de Formule 1 heeft opgebouwd. Doordat hij in nauw contact staat met de persmanagers van de Formule 1-teams, de Forrmule 1 en de FIA, weet Jan als eerste rondgaande geruchten te ontkrachten of te bevestigen. Daarnaast draagt hij de titels Senior Editor en Brand Manager Assistent bij GPFans. In deze rollen vormt hij een leidende draad binnen de redactie. Bekijk volledige biografie

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