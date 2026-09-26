George Russell wint de Grand Prix van Azerbeidzjan voor Max Verstappen op slechts 0.196 seconden. Isack Hadjar houdt Charles Leclerc, Andrea Kimi Antonelli en Lewis Hamilton achter zich, en completeert het podium. Valtteri Bottas is in de laatste ronde nog gecrasht in bocht 15 en Russell remde meer af voor de gele vlaggen dan Verstappen, waardoor het nog een close finish werd.

Volgende week zijn we er weer bij met de Grand Prix van Bahrein *in* Maleisië. Tot dan!