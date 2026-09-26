LIVE (gesloten) | GP Azerbeidzjan: Verstappen achter leider Russell, podium Piastri in de prullenbak
LIVE (gesloten) | GP Azerbeidzjan: Verstappen achter leider Russell, podium Piastri in de prullenbakMaak ons je Google-favoriet
We zitten om 13:00 uur klaar voor de race op het Baku City Circuit. De F1 Grand Prix van Azerbeidzjan is de vijftiende wedstrijd van het Formule 1-wereldkampioenschap van 2026. Het is zo'n 26°C, en het zonnetje schijnt en er is nauwelijks kans op regen. George Russell deed iedereen versteld staan door de pole position te pakken met een gat van meer dan acht tienden, maar gaat hij ook winnen? Wat kunnen Max Verstappen vanaf P8 en Andrea Kimi Antonelli vanaf P16? Volg de ontwikkelingen in ons liveblog.
LIVE | Grand Prix van Azerbeidzjan
De vlag valt in Azerbeidzjan
George Russell wint de Grand Prix van Azerbeidzjan voor Max Verstappen op slechts 0.196 seconden. Isack Hadjar houdt Charles Leclerc, Andrea Kimi Antonelli en Lewis Hamilton achter zich, en completeert het podium. Valtteri Bottas is in de laatste ronde nog gecrasht in bocht 15 en Russell remde meer af voor de gele vlaggen dan Verstappen, waardoor het nog een close finish werd.
Volgende week zijn we er weer bij met de Grand Prix van Bahrein *in* Maleisië. Tot dan!
Laatste ronde
George Russell gaat de laatste ronde in met een gat van negen tienden richting Max Verstappen na een klein foutje van de Red Bull-coureur in de tweede sector.
No further action voor Verstappen
Het "niet volgen van de instructies van de wedstrijdleider" van Max Verstappen krijgt geen vervolg. No further action, laten de stewards weten. Hij ligt nog altijd binnen een seconde van George Russell richting de één na laatste ronde.
Sainz in de punten
Ondanks een gridstraf en een extra pitstop rijdt Carlos Sainz nu in de punten. Hij haalt de Audi van Nico Hülkenberg in voor de tiende stek.
Verstappen pakt snelste ronde af
Max Verstappen loopt drie duizendste van een seconde harder dan George Russell, zet de snelste ronde neer en blijft pushen met nog drie omlopen in Azerbeidzjan te gaan.
Lindblad wint een plekje
Arvid Lindblad haalt Ollie Bearman in. De rookie van Racing Bulls ligt nu achtste achter Russell, Verstappen, Hadjar, Leclerc, Antonelli, Hamilton en Ocon.
Onderzoek naar Bortoleto
Gabriel Bortoleto wordt onderzocht voor een mogelijke gele vlag-overtreding.
Russell wint weer een tiende
Richting ronde 48 van 51 klokt George Russell de snelste tijd met een 1:45.037 en hij loopt een tiende weg van Max Verstappen.
Verstappen heeft Russell nog steeds in het vizier
Max Verstappen is echt aan het pushen. Hij toucheert zelfs de muur voor het insturen van bocht 16 om zijn lijn zo wijd mogelijk te maken. Het gat tussen George Russell en de Red Bull-coureur is iets meer dan een halve seconde in ronde 47 van 51.
Verstappen genoteerd
Max Verstappen staat genoteerd door de stewards voor het "niet volgen van de instructies van de wedstrijdleider". Het is nog niet helemaal duidelijk waar dit om gaat, maar de mogelijke overtreding gebeurde om 14:18 uur Nederlandse tijd.
No further action tussen Racing Bulls
De stewards besluiten Arvid Lindblad niet te bestraffen voor het in de rondte tikken van teamgenoot Liam Lawson bij die eerdere, chaotsische herstart.
Zit Verstappen in de Overtake Mode?
We gaan ronde 44 van 51 in en het lijkt erop dat Max Verstappen binnen een seconde van George Russell zat bij het detectiepunt van de Overtake Mode. Dat zal de Red Bull Ford-power unit iets meer kilowatt aan boost geven.
Verstappen wint weer een tiende
Max Verstappen zet met een 1:45.389 de snelste ronde van de race neer. Dat is 0.091 seconden sneller dan George Russell de afgelopen ronde. Liggen er dan toch nog kansen voor de Nederlander?
Andrea Kimi Antonelli gaat ondertussen voorbij aan Lewis Hamilton en komt dus in de top vijf terecht.
Verstappen kan niks tegen de kracht van de Mercedes
Opnieuw rijdt George Russell met anderhalf tiende weg van Max Verstappen. Lewis Hamilton en Andrea Kimi Antonelli gaan zij-aan-zij in het gevecht om de vijfde positie. Het is voorlopig de Ferrari die de plek vasthoudt.
Russell rijdt langzaam weg van Verstappen
George Russell loopt anderhalf tiende harder dan Max Verstappen in ronde 40 van 51 en breidt het gat een beetje uit. Isack Hadjar wil alleen gelaten worden en ligt, na het foutje van Oscar Piastri, derde voor de Ferrari's. Andrea Kimi Antonelli zal proberen de aanval in te zetten bij Charles Leclerc en Lewis Hamilton.
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