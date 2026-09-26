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Russell during FP1 in Baku

LIVE (gesloten) | GP Azerbeidzjan: Verstappen achter leider Russell, podium Piastri in de prullenbak

Russell during FP1 in Baku — Foto: © IMAGO

LIVE (gesloten) | GP Azerbeidzjan: Verstappen achter leider Russell, podium Piastri in de prullenbak

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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We zitten om 13:00 uur klaar voor de race op het Baku City Circuit. De F1 Grand Prix van Azerbeidzjan is de vijftiende wedstrijd van het Formule 1-wereldkampioenschap van 2026. Het is zo'n 26°C, en het zonnetje schijnt en er is nauwelijks kans op regen. George Russell deed iedereen versteld staan door de pole position te pakken met een gat van meer dan acht tienden, maar gaat hij ook winnen? Wat kunnen Max Verstappen vanaf P8 en Andrea Kimi Antonelli vanaf P16? Volg de ontwikkelingen in ons liveblog.

Sorteer op:

1u geleden

14:43

De vlag valt in Azerbeidzjan

George Russell wint de Grand Prix van Azerbeidzjan voor Max Verstappen op slechts 0.196 seconden. Isack Hadjar houdt Charles Leclerc, Andrea Kimi Antonelli en Lewis Hamilton achter zich, en completeert het podium. Valtteri Bottas is in de laatste ronde nog gecrasht in bocht 15 en Russell remde meer af voor de gele vlaggen dan Verstappen, waardoor het nog een close finish werd.

Volgende week zijn we er weer bij met de Grand Prix van Bahrein *in* Maleisië. Tot dan!

1u geleden

14:40

Laatste ronde

George Russell gaat de laatste ronde in met een gat van negen tienden richting Max Verstappen na een klein foutje van de Red Bull-coureur in de tweede sector.

1u geleden

14:39

No further action voor Verstappen

Het "niet volgen van de instructies van de wedstrijdleider" van Max Verstappen krijgt geen vervolg. No further action, laten de stewards weten. Hij ligt nog altijd binnen een seconde van George Russell richting de één na laatste ronde.

1u geleden

14:38

Sainz in de punten

Ondanks een gridstraf en een extra pitstop rijdt Carlos Sainz nu in de punten. Hij haalt de Audi van Nico Hülkenberg in voor de tiende stek.

1u geleden

14:37

Verstappen pakt snelste ronde af

Max Verstappen loopt drie duizendste van een seconde harder dan George Russell, zet de snelste ronde neer en blijft pushen met nog drie omlopen in Azerbeidzjan te gaan.

1u geleden

14:37

Lindblad wint een plekje

Arvid Lindblad haalt Ollie Bearman in. De rookie van Racing Bulls ligt nu achtste achter Russell, Verstappen, Hadjar, Leclerc, Antonelli, Hamilton en Ocon.

1u geleden

14:36

Onderzoek naar Bortoleto

Gabriel Bortoleto wordt onderzocht voor een mogelijke gele vlag-overtreding.

1u geleden

14:35

Russell wint weer een tiende

Richting ronde 48 van 51 klokt George Russell de snelste tijd met een 1:45.037 en hij loopt een tiende weg van Max Verstappen.

1u geleden

14:34

Verstappen heeft Russell nog steeds in het vizier

Max Verstappen is echt aan het pushen. Hij toucheert zelfs de muur voor het insturen van bocht 16 om zijn lijn zo wijd mogelijk te maken. Het gat tussen George Russell en de Red Bull-coureur is iets meer dan een halve seconde in ronde 47 van 51.

1u geleden

14:32

Verstappen genoteerd

Max Verstappen staat genoteerd door de stewards voor het "niet volgen van de instructies van de wedstrijdleider". Het is nog niet helemaal duidelijk waar dit om gaat, maar de mogelijke overtreding gebeurde om 14:18 uur Nederlandse tijd.

1u geleden

14:30

No further action tussen Racing Bulls

De stewards besluiten Arvid Lindblad niet te bestraffen voor het in de rondte tikken van teamgenoot Liam Lawson bij die eerdere, chaotsische herstart.

1u geleden

14:29

Zit Verstappen in de Overtake Mode?

We gaan ronde 44 van 51 in en het lijkt erop dat Max Verstappen binnen een seconde van George Russell zat bij het detectiepunt van de Overtake Mode. Dat zal de Red Bull Ford-power unit iets meer kilowatt aan boost geven.

1u geleden

14:27

Verstappen wint weer een tiende

Max Verstappen zet met een 1:45.389 de snelste ronde van de race neer. Dat is 0.091 seconden sneller dan George Russell de afgelopen ronde. Liggen er dan toch nog kansen voor de Nederlander?

Andrea Kimi Antonelli gaat ondertussen voorbij aan Lewis Hamilton en komt dus in de top vijf terecht.

1u geleden

14:25

Verstappen kan niks tegen de kracht van de Mercedes

Opnieuw rijdt George Russell met anderhalf tiende weg van Max Verstappen. Lewis Hamilton en Andrea Kimi Antonelli gaan zij-aan-zij in het gevecht om de vijfde positie. Het is voorlopig de Ferrari die de plek vasthoudt.

1u geleden

14:24

Russell rijdt langzaam weg van Verstappen

George Russell loopt anderhalf tiende harder dan Max Verstappen in ronde 40 van 51 en breidt het gat een beetje uit. Isack Hadjar wil alleen gelaten worden en ligt, na het foutje van Oscar Piastri, derde voor de Ferrari's. Andrea Kimi Antonelli zal proberen de aanval in te zetten bij Charles Leclerc en Lewis Hamilton.

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