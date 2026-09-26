FIA-president Mohammed Ben Sulayem is zaterdagochtend in Bakoe persoonlijk in gesprek gegaan met Pierre Gasly om de aanpak van online misbruik te bespreken.

De ontmoeting volgt nadat de Franse coureur en zijn naasten recent te maken kregen met zware digitale intimidaties en bedreigingen vanuit een deel van de Argentijnse aanhang na een incident met teamgenoot Franco Colapinto tijdens de Grand Prix in Madrid. De topman van het overkoepelende autosportorgaan zocht de coureur van Alpine voorafgaand aan de actie op de baan in Azerbeidzjan op in de paddock, nadat de spanningen rondom de online vijandigheid jegens Gasly escaleerden en de autosportbond zich genoodzaakt zag publiekelijk stelling te nemen tegen het wangedrag op sociale media.

Artikel gaat verder onder video

Direct overleg

Ben Sulayem deelt op Instagram een duidelijke boodschap over het onderhoud met de coureur en benadrukt dat de maat vol is wat betreft het online wangedrag binnen de autosportwereld. "Goed om vandaag voor de race te gaan zitten met @pierregasly om te praten over hoe wij, als gemeenschap, de plaag van online misbruik in de sport kunnen bestrijden. We zullen het niet tolereren. We zullen het niet toestaan. Het moet stoppen", aldus de preses. Met deze stellingname grijpt Ben Sulayem terug naar het door de bond opgezette programma 'United Against Online Abuse'. De internationale autosportfederatie eist daadkrachtige maatregelen tegen online haat en wijst op de gezamenlijke plicht van sportbonden, renstallen, coureurs en socialemediabedrijven om sporters en hun families te beschermen tegen digitale agressie.

Spanningen

Gasly kwam eerder hevig onder vuur te liggen toen gefrustreerde supporters van teamgenoot Colapinto verhaal haalden op het internet na een onderlinge confrontatie tijdens de Grand Prix van Spanje op het stratencircuit in Madrid. De haatcampagne breidde zich al snel uit naar de vriendin en familieleden van de enkelvoudig Grand Prix-winnaar, wat leidde tot grote verontwaardiging in de paddock. Ben Sulayem sprak eerder al zijn steun uit aan Gasly en bestempelde de uitingen destijds als volstrekt onaanvaardbaar. Niet alleen het bestuursorgaan trok aan de bel; ook binnen het Franse fabrieksteam werd stevig gereageerd op de giftige reacties online. Teambaas Flavio Briatore stelde een hard ultimatum aan de Argentijnse achterban: wanneer de digitale intimidatie niet per direct stopt, worden alle media-activiteiten van Colapinto met de Argentijnse pers volledig stilgelegd.

Geschreven door Brian Van Hinthum - Formule 1-redacteur & verslaggever Brian van Hinthum is Formule 1-redacteur en verslaggever bij GPFans. Sinds 2021 volgt hij de sport dagelijks en schrijft hij over nieuws, analyses en ontwikkelingen binnen de paddock. Als geaccrediteerd journalist is hij regelmatig aanwezig op het circuit tijdens Grand Prix-weekenden. Bekijk volledige biografie

Gerelateerd