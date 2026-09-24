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Drivers and cars line up for the start of the 2025 Abud Dhabi Grand Prix

Formule 1 heeft deadline bedacht voor beslissen over slotraces seizoen 2026

Drivers and cars line up for the start of the 2025 Abud Dhabi Grand Prix — Foto: © IMAGO

Formule 1 heeft deadline bedacht voor beslissen over slotraces seizoen 2026

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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Formula 1 neemt medio oktober een definitieve beslissing over het al dan niet doorgaan van de Grand Prix van Qatar en de Grand Prix van Abu Dhabi, zo meldt Ayao Komatsu op de persconferentie voor de teambazen.

De twee slotstukken van het seizoen staan al geruime tijd onder voorbehoud vanwege de aanhoudende oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten, die in februari uitbrak. Hoewel de koningsklasse er vooralsnog vanuit gaat dat de races op het Lusail International Circuit (27 tot en met 29 november) en het Yas Marina Circuit (4 tot en met 6 december) gewoon doorgang vinden zolang er geen definitieve streep doorheen gaat, dwingt de omvangrijke logistieke operatie van de renstallen tot spoedig uitsluitsel. Omdat vrede in de regio voorlopig uitblijft, is er achter de schermen een strakke tijdlijn opgesteld om op tijd duidelijkheid te scheppen voor alle partijen.

Deadline medio oktober

Komatsu, teambaas van Haas, bevestigt dat het management van de sport begin volgende maand de knoop wil doorhakken. "Ik geloof dat Stefano als doel heeft ons medio oktober te informeren, zodat we allemaal weten hoe de situatie is", aldus de Japanner, waarmee hij doelt op F1-topman Stefano Domenicali. De datum werd afgelopen maandag al formeel besproken binnen de F1 Commission, zo verklaart Mattia Binotto namens Audi: "Zoals we maandag bespraken tijdens de F1 Commission, is medio oktober de laatste oproep voor zo'n beslissing."

Imola stand-by

Komatsu geeft aan dat het circuit van Imola in Italië op de achtergrond klaargestoomd wordt om eventueel in te springen als alternatieve seizoensafsluiter: "Imola maakt zich klaar voor het geval we het moeten doen." De historische omloop maakt dit jaar geen deel uit van de reguliere racekalender, maar staat op stand-by voor het weekend van 4 tot en met 6 december. Een plotselinge terugkeer naar Europa brengt echter flinke organisatorische uitdagingen met zich mee voor de teams. "Bijvoorbeeld, zaken als de Europese motorhome-infrastructuur, enzovoort, en al die mensen die ervoor zorgen", legt Komatsu uit. "Zij hebben een winterbaan, dus we moeten alternatieve mensen vinden om dat te doen. Ik ben er zeker van dat we allemaal, als de F1-gemeenschap, ervoor zullen zorgen dat dit gebeurt als we het moeten doen. Hopelijk kunnen we als basis naar Qatar en Abu Dhabi gaan. Dat zou heel goed zijn."

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