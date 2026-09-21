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Verstappen, Le Mans, socials

Hierdoor kan Verstappen geen Le Mans rijden in 2027 | GPFans Raceteam

Verstappen, Le Mans, socials — Foto: © IMAGO x GPFANS

Hierdoor kan Verstappen geen Le Mans rijden in 2027 | GPFans Raceteam

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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In GPFans Raceteam nemen we je iedere maandag rond 19:00 mee met alles wat er is gebeurd in de wereld van de Formule 1. Van scherpe analyses tot het laatste nieuws – je hoort het hier.

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In deze aflevering blikken we uitgebreid vooruit op de aankomende F1 Grand Prix van Azerbeidzjan, waar de race dit weekend wordt gereden op een zaterdag. Ook blijven er vragen hangen rondom Isack Hadjar en of hij voldoende is hersteld om weer te kunnen racen. Daarnaast kijken wij vooruit naar de slotfase van dit seizoen, met de vraag of de Grands Prix van Qatar en Abu Dhabi wel verreden kunnen worden en of wij Max Verstappen kunnen verwachten in de 24 uur van Le Mans. In deze aflevering hoor je GPFans-presentator Sebastiaan Kissing en F1-technisch expert Vincent Bruins.

Luister hier de volledige podcast.

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