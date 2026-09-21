De bekende langeafstandsrace 24H Dubai verhuist voor de editie van januari 2027 naar Zuid-Afrika en zal plaatsvinden op het Kyalami Grand Prix Circuit. Organisator Creventic heeft besloten de traditionele seizoensopener weg te halen van het Dubai Autodrome vanwege de aanhoudende onzekerheid in de Golfregio en de zware impact daarvan op de logistieke kosten en een betrouwbare transportplanning.

Met het uitwijken naar het legendarische circuit nabij Johannesburg krijgt Zuid-Afrika van 8 tot en met 10 januari 2027 een primeur op de racekalender. Het is namelijk de allereerste keer in de geschiedenis dat er onder de vlag van de Michelin 24H Series een internationaal 24-uursrace-evenement op Zuid-Afrikaanse bodem wordt georganiseerd. De ingreep blijft bovendien niet beperkt tot Dubai: Creventic heeft direct besloten om alle andere geplande races in het Midden-Oosten, waaronder de eerste editie van de Yas 12 Hours in december en de 6H Abu Dhabi op het Yas Marina Circuit, uit te stellen naar het seizoen 2027-2028.

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Roukens licht besluit Creventic toe

General manager Helen Roukens benadrukt namens Creventic dat de beslissing om de Verenigde Arabische Emiraten voorlopig achter zich te laten met pijn in het hart is genomen. "Het wijzigen van onze langdurige kalender in het Midden-Oosten was een uiterst moeilijke beslissing. Wij hechten grote waarde aan onze relaties met Dubai Autodrome en Yas Marina Circuit en zijn uiterst dankbaar voor hun medewerking en begrip", verklaart Roukens over de plotselinge koerswijziging. "Tegelijkertijd zijn we ongelooflijk enthousiast om de Michelin 24H Series voor de eerste keer naar Kyalami te brengen."

Domenicali houdt rekening met alternatieven

Formule 1-topman Stefano Domenicali zag de geopolitieke situatie in het Midden-Oosten eerder dit racejaar al voor forse wijzigingen zorgen op het hoogste niveau van de autosport. Zo zag de koningsklasse zich genoodzaakt de geplande voorjaarsraces in de regio te schrappen; de Bahrain Grand Prix werd verplaatst naar het Sepang International Circuit in Maleisië van 2 tot en met 4 oktober, terwijl de Saudi Arabian Grand Prix definitief van de kalender verdween. Daarnaast besloot overkoepelend autosportorgaan FIA al eerder om de seizoensfinale van het World Rally Championship in Saoedi-Arabië te schrappen.

GP's Qatar en Abu Dhabi ook op de wip

Voor 2027 heeft de Formule 1 inmiddels een voorlopige kalender gepresenteerd waarop de races in Bahrein, Saoedi-Arabië, Qatar en Abu Dhabi weer staan ingepland, maar de afronding van het huidige racejaar brengt nog altijd de nodige vraagtekens met zich mee. De doorgang van de Grands Prix van Qatar in november en Abu Dhabi in december blijft onderhevig aan de ontwikkelingen in de Golfregio. Domenicali liet in gesprek met PlanetF1.com eerder al weten dat het Italiaanse circuit van Imola als mogelijke reservelocatie klaarstaat mocht de seizoensfinale niet in het Midden-Oosten kunnen plaatsvinden. Ook Zandvoort en Assen staan op deze reservelijst.

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