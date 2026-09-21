Montoya daagt Verstappen en F1-grid uit voor kartrace: 'Zou heel gaaf zijn'

Max Verstappen bewees onlangs zijn veelzijdigheid door tijdens het grootschalige evenement 'Max vs 100' op Silverstone vanaf de 101e en laatste startplek naar de overwinning te rijden. Na deze indrukwekkende inhaalrace oppert voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya een nieuw idee: zet alle huidige F1-coureurs samen in identieke huurkarts om zonder materiaalverschil te bepalen wie werkelijk de beste stuurman is.

Tijdens het door Red Bull georganiseerde kartspektakel had Verstappen slechts een handvol ronden nodig om door het grootste gedeelte van het veld van honderd amateurs, influencers en verslaggevers te gaan. Journalist Jacky Martens van De Limburger bood het langste tegenstand en finishte knap als tweede achter de viervoudig wereldkampioen. Montoya toont zich dan ook uitermate te spreken over de aanpak en de controle die de Nederlander tentoonspreidde in het bomvolle veld.

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Montoya looft kart-evenement met Verstappen

Montoya steekt zijn enthousiasme over de opzet van het evenement niet onder stoelen of banken. "Het was echt heel erg gaaf, zowel het idee dat erachter zat als het evenement zelf. Op die manier kun je het opnemen tegen de mensen en het zou interessant zijn om te zien hoe een coureur daarmee omgaat", zo stelt de Colombiaan. "Ze kunnen natuurlijk hard rijden, maar ze kunnen ook niet zomaar iedereen van de baan afrijden. Red Bull doet normaal gesproken ook dingen op bergen, in de sneeuw en bij afdalingen, waarna mensen achteraan starten en zoveel mogelijk anderen moeten inhalen."

Montoya zou volwaardige F1-grid graag in karts zien

Montoya denkt al hardop na over vervolgstappen en toekomstige uitdagingen waarin louter de beste coureurs ter wereld tegenover elkaar staan. "Persoonlijk denk ik dat dat ontzettend leuk zou zijn om te zien. Het zou heel interessant zijn om alle huidige coureurs in een huurkart te zetten en te kijken wie er dan zou winnen", zo legt hij uit in zijn podcast. Wat de voormalig coureur van Williams en McLaren betreft, hoeft daar overigens niet eens een heel mediacircus omheen gebouwd te worden: "Zet de camera's maar uit en neem helemaal niets op. Als je ze vervolgens de karts geeft, zouden ze enorm veel plezier hebben. Dat zou echt heel gaaf zijn."

De Colombiaan acht een dergelijke pure race fantastisch voor de onderlinge verhoudingen tussen de huidige generatie coureurs, al hoeft hij zelf niet meer in te stappen. "Voor de coureurs zou het echt geweldig zijn. Voor hen zou het echt heel erg goed zijn. Nee, ik zit wel goed zo! Bedankt", zo besluit Montoya lachend.

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