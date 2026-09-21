Toto Wolff heeft opnieuw teruggeblikt op de veelbesproken ontknoping van de F1 Grand Prix van Abu Dhabi in 2021. Daarbij ging de Mercedes-teambaas in op zijn band met voormalig wedstrijdleider Michael Masi en het mislopen van het kampioenschap door Lewis Hamilton, nadat de Brit werd verslagen door Max Verstappen. Wolff benadrukt dat wat er gebeurde, nog altijd diepe sporen heeft nagelaten bij de Zilverpijlen, al heeft het team inmiddels wel vrede met hoe het seizoen is geëindigd.

De slotwedstrijd van 2021 op het Yas Marina Circuit staat te boek als één van de meest controversiële momenten in de geschiedenis van de Formule 1. Hamilton en Max Verstappen kwamen destijds met een gelijk aantal punten aan bij de seizoensfinale. Hamilton leek lange tijd probleemloos onderweg naar zijn achtste wereldtitel, totdat Nicholas Latifi in ronde 53 crashte en de race volledig op zijn kop zette. Masi koos er na een safety car-periode voor om enkel de auto's met een ronde achterstand tussen Hamilton en Verstappen voorbij te laten gaan en de race meteen voor één laatste ronde te herstarten. Verstappen sloeg op zijn nieuwe zachte banden direct toe, pakte de leiding en sleepte de wereldtitel binnen.

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Wolff wilde Masi behoeden voor fouten

Wolff onthult dat hij voor en tijdens het seizoen van 2021 meermalen heeft geprobeerd Masi te sturen en te behoeden voor kapitale misstappen. Hij merkte destijds dat de wedstrijdleider grote moeite had met de immense druk rondom de titelstrijd en probeerde hem te adviseren over zijn communicatie en hoe hij zich sterker kon opstellen richting de teams. "Ik heb echt geprobeerd om met Michael te praten en hem het hele jaar door te begeleiden", begon Wolff bij de High Performance-podcast. "Ik zei: 'Luister, ik zit al heel lang in deze sport; luister naar de coureurs, wees niet altijd eigenzinnig bij het nemen van beslissingen en wees niet arrogant'. Ik heb dat geprobeerd in het belang van de sport, en uiteraard ook om te voorkomen dat wij als team kwetsbaar zouden zijn voor situaties die uiterst schadelijk hadden kunnen uitpakken."

Ondanks die gesprekken ging het in de slotfase in Abu Dhabi alsnog helemaal mis, iets wat Wolff nog altijd als "onvergeeflijk" beschrijft. "Je zou kunnen zeggen dat empathie me zou moeten doen beseffen hoe hij zich voelt. Ik besef wel hoe het voelt. En ik weet dat het niet goed is, dat het slecht is, maar hij had er het hele jaar door over kunnen nadenken, toen mensen - niet alleen ik - hem op de juiste manier probeerden te steunen. Maar soms moet je gewoon accepteren dat iemand zijn eigen gang gaat of zijn eigen beslissingen neemt. Wat mij betreft maakt het me niet meer uit."

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Wolff denkt elke week terug aan 'oneerlijke' AD21

De FIA besloot begin 2022 om Masi uit zijn functie als wedstrijdleider te zetten nadat de autosportbond een uitgebreid onderzoek had ingesteld naar de gang van zaken. In het eindrapport werd vastgesteld dat er sprake was van 'menselijke fouten' bij de interpretatie en toepassing van de safety car-regels, al handelde Masi destijds wel te goeder trouw.

Ondertussen geeft Wolff toe dat hij elke week nog terugdenkt aan Abu Dhabi. "Ik denk er vooral aan, omdat ik vind dat Lewis met acht wereldtitels de beste aller tijden had moeten zijn. En over dat seizoen kun je blijven discussiëren. Ik vind dat zowel Max als Lewis de titel verdiende. Er waren momenten in dat jaar waarop Max punten verspeelde die hij eigenlijk niet had mogen verliezen. Denk bijvoorbeeld aan de crash in Monza, waarbij ze allebei betrokken waren. Het waren dus allebei terechte kampioenen, maar op die bewuste middag in Abu Dhabi was het oneerlijk."

Masi is sinds afgelopen weekend aan de slag gegaan bij de GT World Challenge Australia en GT4 Australia in zijn thuisland.

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