Verstappen geeft toe over F1-pensioen: "Serieus over nagedacht om ermee te kappen"
Verstappen geeft toe over F1-pensioen: "Serieus over nagedacht om ermee te kappen"Maak ons je Google-favoriet
Max Verstappen heeft onthuld dat hij serieus heeft overwogen om direct te stoppen in de Formule 1. De viervoudig wereldkampioen zette recent zijn handtekening onder een nieuwe verbintenis bij Red Bull Racing tot en met 2030. Toch geeft hij toe dat een definitief pensioen voor hem realistischer was dan een overstap naar een concurrerende renstal als McLaren.
De Limburger voerde achter de schermen serieuze gesprekken met andere teams - niet alleen McLaren, maar ook Mercedes - maar maakt duidelijk dat dit absoluut geen politiek spelletje was om zijn huidige werkgever onder druk te zetten. Zijn oorspronkelijke contract liep nog door tot en met 2028, maar na een periode van twijfels koos hij er toch voor om nog langer verbonden te blijven aan de formatie waarmee hij al zijn wereldtitels heeft gepakt.
Verstappen over serieuze twijfels en naderend pensioen
Verstappen benadrukt dat de gedachte aan een vertrek uit de koningsklasse geen opwelling was, maar een scenario waar hij daadwerkelijk goed naar heeft gekeken. Gevraagd door BILD naar hoe dicht hij werkelijk bij een afscheid van de Formule 1 stond, liet hij weten: "Nou ja, of je stopt of niet; het is eigenlijk een fiftyfifty-beslissing", lachtte Verstappen, die aangaf dat je alleen maar kunt kiezen tussen wel stoppen of niet stoppen. "Ik heb er serieus over nagedacht om ermee te kappen. Maar ik hou van racen. Ik hoef mezelf niets meer te bewijzen, ben viervoudig wereldkampioen en heb na de eerste titel al alles bereikt wat ik ooit wilde. Ik rijd niet voor de geschiedenisboeken, maar voor mezelf, het team en onze fans. Daarom was het uiteindelijk toch een makkelijke beslissing."
Gesprekken met McLaren en verhalen over salarisverhoging
Verstappen rekende af met verhalen dat de gesprekken met McLaren puur bedoeld waren als onderhandelingstruc richting Red Bull. "Nee. Elk gesprek met een ander team moet je serieus nemen. Maar uiteindelijk was ik dichter bij het beëindigen van de Formule 1 dan bij het tekenen bij een andere renstal", benadrukte hij.
Ook geluiden van critici dat zijn verlenging vooral gedreven werd door een flinke salarisverhoging, veegt hij resoluut van tafel. Op de vraag wat hij van die geruchten vond, reageerde hij nuchter: "Helemaal niets. Het interesseert me niet wat anderen over me denken. Doorslaggevend is hoe mijn familie, mijn management, het team en ikzelf over de zaak denken. Ik moet in de spiegel kunnen kijken en kunnen zeggen: dat ben ik." Dat zijn oude verbintenis nog liep tot en met 2028 zag hij bovendien niet als reden om te wachten: "Als beide partijen langer willen samenwerken, waarom zou je dan wachten?"
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