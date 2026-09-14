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Adrian Newey, Lawrence Stroll, generic, Aston Martin, 2026

Honda gooit bestuur F1-motorprogramma om en stelt ervaren Japanner als nieuwe leider aan

Adrian Newey, Lawrence Stroll, generic, Aston Martin, 2026 — Foto: © IMAGO

Honda gooit bestuur F1-motorprogramma om en stelt ervaren Japanner als nieuwe leider aan

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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Honda heeft een ingrijpende leiderschapswissel aangekondigd binnen de power unit-afdeling. Yoichiro Fukao, die op dit moment actief is als de Deputy Leader van het F1-project, neemt volgende maand het stokje over van Tetsushi Kakuda als Large Project Leader. Kakuda stond tot op heden aan het roer van het motorprogramma.

Als projectleider was Kakuda verantwoordelijk voor het opzetten en leiden van het huidige Formule 1-project. Met de overdracht naar Fukao breekt er een nieuwe fase aan voor de Japanse fabrikant. Honda vond het nodig om de technische leiding tijdig te herstructureren, met name met het oog op de huidige en toekomstige reglementswijzigingen. De koningsklasse gaat meer focussen op de verbrandingsmotor in de komende seizoenen, voordat de motorreglementen in 2030 of 2031 volledig op de schop gaan.

Geplande overgang voor de toekomst

Honda benadrukt in een officieel statement dat het vertrek van Kakuda uit zijn leidinggevende rol en de promotie van Fukao geen haastige beslissing is geweest. "Deze organisatorische wijziging is een geplande overgang die is ontworpen om de betrouwbare overdracht van technische expertise naar de volgende generatie engineers te waarborgen", leest een officiële verklaring. De personele wissel hangt dan ook nauw samen met de sportieve en technische ambities voor de middellange termijn. "Na de introductie van de nieuwe reglementen in 2026, en met verdere reglementswijzigingen verwacht vanaf 2027 en later, streeft Honda ernaar om een robuust ontwikkelingskader op te zetten en een zeer competitieve krachtbron te leveren door in een vroeg stadium over te stappen op de nieuwe structuur."

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Fukao is al sinds 2002 werkzaam bij Honda. In zijn eerste jaren hield hij zich vooral bezig met de ontwikkeling van besturingssystemen voor verbrandingsmotoren en versnellingsbakken. Vervolgens maakte hij tussen 2009 en 2011 de overstap naar het fabrieksteam in de MotoGP.

Na zijn periode op twee wielen richtte de engineer zich gedurende drie jaar specifiek op de ontwikkeling van hybridesystemen. Die kennis en specialisatie bleken van onschatbare waarde toen hij terugkeerde naar de koningsklasse van de autosport. Fukao maakte de overstap naar het Formule 1-programma en werd in 2017 voor de eerste keer aangesteld als Deputy Leader van het F1-project. Toen Honda toewerkte naar een rentree - het originele plan van Honda was om na het succes met Red Bull te stoppen -, kreeg hij vanaf 2022 opnieuw diezelfde verantwoordelijke functie toegewezen. Met al die ervaring op zak krijgt hij per 1 oktober definitief de leiding over de verdere ontwikkeling van de power unit.

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