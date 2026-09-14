Grosjean gaat met de billen bloot na spijkerharde uithaal richting Brown
Grosjean gaat met de billen bloot na spijkerharde uithaal richting BrownMaak ons je Google-favoriet
Romain Grosjean is publiekelijk diep door het stof gegaan nadat hij tijdens het raceweekend in Madrid spijkerhard had uitgehaald naar McLaren-CEO Zak Brown.
De voormalig Formule 1-coureur beweerde tijdens een live-uitzending van Canal+ F1 ten onrechte dat Brown zijn eigen pupil Oscar Piastri publiekelijk had afgemaakt, wat al snel voor een flinke mediastorm zorgde. De Franse analist trok fel van leer naar aanleiding van uitlatingen die de McLaren-topman na afloop van de kwalificatie op het stratencircuit in de Spaanse hoofdstad had gedaan over zijn coureurs. Grosjean veronderstelde dat Brown zware kritiek had geuit op Piastri en openlijk de voorkeur gaf aan Lando Norris, maar die lezing bleek achteraf op een grove misinterpretatie te berusten.
Harde uithaal
Grosjean schroomde tijdens zijn analyse op de Franse televisie niet om harde bewoordingen te kiezen aan het adres van de leiding van McLaren. De voormalig coureur van Renault, Lotus en Haas stelde bij Canal+ F1 dat Brown zijn Australische pupil "in stukken sneed met een schaar en een kettingzaag" en suggereerde dat dergelijke opmerkingen het moreel van Piastri doelbewust zouden beschadigen. Daarnaast claimde Grosjean dat de McLaren-voorman openlijk had verklaard dat Norris de betere rijder van de twee zou zijn, wat direct voor veel commotie en ophef zorgde onder volgers op sociale media.
In werkelijkheid lagen de uitspraken van de McLaren-CEO heel anders. Brown prees in zijn reactie voor de camera's van F1 TV simpelweg de sterke kwalificatieronde van Norris als een zogeheten 'a-plus game', terwijl hij slechts observeerde dat Piastri op het beslissende moment net wat snelheid tekortkwam. Van een vernietigende uithaal of een bewuste aanval op de jonge Australiër was dan ook in de verste verte geen sprake.
Publieke excuses
Brown ontving later via de sociale kanalen openlijke excuses van de schuldbewuste Fransman. Grosjean ging met de billen bloot en erkende ruiterlijk dat hij de situatie volkomen verkeerd had beoordeeld en de woorden van de teambaas onjuist had voorgesteld. Met zijn rectificatie probeerde de analist de ontstane geruchten over vermeende scheve gezichten binnen het team van McLaren direct in de kiem te smoren.De rectificatie zorgde op het internet voor de nodige reacties en grappen, waarbij een volger op X gekscherend opmerkte dat Grosjean vast een brief van Brown had ontvangen waarin werd gedreigd hem 'op te eten'. Met het boetekleed hoopt de Fransman de storm nu definitief achter zich te laten, nadat zijn onterechte aantijgingen McLaren en haar coureurs onnodig in het middelpunt van de controverse hadden geplaatst.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Verstappen begrijpt frustratie Norris: "Gaan het bij volgende rijdersbriefing bespreken"
- 1 uur geleden
- 4
FIA deelt boete uit aan Norris en onderzoekt Verstappen, Mercedes en meer
- 12 september 2026 17:48
- 13
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Woedende Verstappen nipt tweede achter Antonelli in Grand Prix van Spanje
'McLaren onderhandelt met Red Bull om 'GP' eerder over te nemen'
Protest tegen uitslag GP Italië blijkt ingewikkelder dan gedacht: dit is waarom
Loek Hartog redt leven van GT3-collega, race-organisatie nam nauwelijks actie bij felle brand
Net binnen
Racing Bulls-teambaas reageert sarcastisch op Audi-protest: "Leuk, een avondje uit in Parijs"
- 32 minuten geleden
Verstappen begrijpt frustratie Norris: "Gaan het bij volgende rijdersbriefing bespreken"
- 1 uur geleden
- 4
Wolff ziet Russell opnieuw verliezen van Antonelli: "We hebben het over een topcoureur..."
- 1 uur geleden
- 2
Grosjean gaat met de billen bloot na spijkerharde uithaal richting Brown
- 2 uur geleden
Olav Mol haalt uit bij Ziggo Sport: 'Belachelijk dat coureurs niet meedenken'
- 3 uur geleden
WK-stand na Grand Prix van Spanje: Antonelli slaat gigantisch gat
- 3 uur geleden
Veel gelezen
Strafpunten F1: Antonelli en Hamilton zien punten vervallen richting Monza
- 31 augustus
Red Bull mocht kapot onderdeel Verstappen niet vervangen van de FIA, negen concurrenten wel
- 7 september
'Nieuwe Verstappen-deal moet vertrek Lambiase blokkeren, Russell teruggezet door Mercedes' | GPFans Recap
- 25 augustus
Uitslag GP Italië staat op losse schroeven: Audi bevestigt hoger beroep
- 10 september
FIA velt oordeel over Mercedes-coureurs en meer, startopstelling aangepast na straf
- 12 september
´Wolff moet zich voorbereiden op burgeroorlog binnen Mercedes´
- 25 augustus