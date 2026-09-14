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Zak Brown gives the thumbs up from the McLaren pitwall

Grosjean gaat met de billen bloot na spijkerharde uithaal richting Brown

Zak Brown gives the thumbs up from the McLaren pitwall — Foto: © IMAGO

Grosjean gaat met de billen bloot na spijkerharde uithaal richting Brown

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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Romain Grosjean is publiekelijk diep door het stof gegaan nadat hij tijdens het raceweekend in Madrid spijkerhard had uitgehaald naar McLaren-CEO Zak Brown.

De voormalig Formule 1-coureur beweerde tijdens een live-uitzending van Canal+ F1 ten onrechte dat Brown zijn eigen pupil Oscar Piastri publiekelijk had afgemaakt, wat al snel voor een flinke mediastorm zorgde. De Franse analist trok fel van leer naar aanleiding van uitlatingen die de McLaren-topman na afloop van de kwalificatie op het stratencircuit in de Spaanse hoofdstad had gedaan over zijn coureurs. Grosjean veronderstelde dat Brown zware kritiek had geuit op Piastri en openlijk de voorkeur gaf aan Lando Norris, maar die lezing bleek achteraf op een grove misinterpretatie te berusten.

Harde uithaal

Grosjean schroomde tijdens zijn analyse op de Franse televisie niet om harde bewoordingen te kiezen aan het adres van de leiding van McLaren. De voormalig coureur van Renault, Lotus en Haas stelde bij Canal+ F1 dat Brown zijn Australische pupil "in stukken sneed met een schaar en een kettingzaag" en suggereerde dat dergelijke opmerkingen het moreel van Piastri doelbewust zouden beschadigen. Daarnaast claimde Grosjean dat de McLaren-voorman openlijk had verklaard dat Norris de betere rijder van de twee zou zijn, wat direct voor veel commotie en ophef zorgde onder volgers op sociale media.

In werkelijkheid lagen de uitspraken van de McLaren-CEO heel anders. Brown prees in zijn reactie voor de camera's van F1 TV simpelweg de sterke kwalificatieronde van Norris als een zogeheten 'a-plus game', terwijl hij slechts observeerde dat Piastri op het beslissende moment net wat snelheid tekortkwam. Van een vernietigende uithaal of een bewuste aanval op de jonge Australiër was dan ook in de verste verte geen sprake.

Publieke excuses

Brown ontving later via de sociale kanalen openlijke excuses van de schuldbewuste Fransman. Grosjean ging met de billen bloot en erkende ruiterlijk dat hij de situatie volkomen verkeerd had beoordeeld en de woorden van de teambaas onjuist had voorgesteld. Met zijn rectificatie probeerde de analist de ontstane geruchten over vermeende scheve gezichten binnen het team van McLaren direct in de kiem te smoren.De rectificatie zorgde op het internet voor de nodige reacties en grappen, waarbij een volger op X gekscherend opmerkte dat Grosjean vast een brief van Brown had ontvangen waarin werd gedreigd hem 'op te eten'. Met het boetekleed hoopt de Fransman de storm nu definitief achter zich te laten, nadat zijn onterechte aantijgingen McLaren en haar coureurs onnodig in het middelpunt van de controverse hadden geplaatst.

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