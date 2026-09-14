Tijdens de podiumceremonie van de Grand Prix van Madrid is Formule 1-fotograaf Peter Fox hardhandig overmeesterd door een beveiliger. Fox, een gelouterde fotograaf die al decennialang in de koningsklasse actief is voor onder meer Getty Images en Williams, werd op de Madring in een nekklem genomen toen hij via een officiële mediazone doorgang zocht om foto's te maken van de feestvierende coureurs en teams.

Het incident vond direct na afloop van de allereerste Grand Prix op het nieuwe stratencircuit rond het IFEMA-complex in de Spaanse hoofdstad plaats. Beelden en getuigenissen van het hardhandige optreden verschenen zondagavond op sociale media, wat direct leidde tot grote verontwaardiging binnen de Formule 1-paddock en onder collega-journalisten.

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Beelden gaan viraal

Daniel Atán Romar bracht het voorval op X als een van de eersten naar buiten door het moment vast te leggen en te delen. De Spaanse motorsportfotograaf en journalist was getuige van de fysieke ingreep en uitte zijn verbazing over de manier waarop zijn collega werd behandeld: "Vandaag, in volstrekt surrealistische zaken: een politieagent neemt een fotograaf in een nekklem op de Madring omdat hij via een voor fotografen bestemde doorgang naar het podium wilde." Het beeldmateriaal werd vervolgens op grote schaal gedeeld, waar duizenden volgers schande spraken van het buitensporige geweld.

Verontwaardiging

Peter Fox kan na het incident rekenen op brede steun van collega-fotografen en mediavertegenwoordigers in de autosportwereld. Een collega-fotograaf reageerde op social media fel op de beelden en gaf aan dat dergelijke situaties met bewakers helaas vaker voorkomen: "Ik ken de context hier niet. Maar ik weet wel dat de fotograaf in de nekklem een langdurige professional is die al tientallen jaren de F1 verslaat. En ik weet ook, op basis van mijn eigen enorme ervaring met politie en beveiliging bij races, dat ik 0% verrast ben."

Hoy, en cosas absolutamente surrealistas: un policía le hace un mataleón a un fotógrafo en el Madring por querer acceder al podio por una zona de paso habilitado a fotógrafos. pic.twitter.com/CJuBG3Ii2B — Daniel Atán Romar (@datanromar) September 13, 2026

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