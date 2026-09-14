Bizarre statistiek in Madrid: stratencircuit telt minder inhaalacties dan Monaco
Bizarre statistiek in Madrid: stratencircuit telt minder inhaalacties dan MonacoMaak ons je Google-favoriet
De allereerste editie van de GP van Spanje op het gloednieuwe stratencircuit Madring in Madrid is afgelopen weekend uitgelopen op een ongekend dieptepunt in de Formule 1. Na de openingsronde kregen de toeschouwers op het semi-permanente circuit welgeteld vier inhaalacties te zien op de baan. Daarmee verliep het debuut in de Spaanse hoofdstad zelfs nog eentoniger dan de Grand Prix van Monaco.
Met die vier inhaalmanoeuvres dook de wedstrijd maar liefst 94 procent onder het seizoensgemiddelde, dat voorafgaand aan het raceweekend in Madrid nog op 61 inhaalacties per Grand Prix lag. Hoewel Kimi Antonelli namens Mercedes na de pole voor Lando Norris naar de overwinning reed, veranderde het evenement voor de rest van het veld al snel in een regelrechte optocht. Op X bracht F1-data-analist F1GuyDan de cijfers in kaart met een infographic onder de veelzeggende titel 'Madrid's overtaking problem'. "Madrid had minder inhaalacties (4) dan Monaco (10)", zo vatte hij de teleurstellende statistieken helder samen.
Verstappen kritisch
Max Verstappen liet na afloop van de race dan ook weinig heel van de lay-out van het nieuwe circuit en sprak zich duidelijk uit over het gebrek aan actie op het Spaanse asfalt. De coureur van Red Bull Racing wees daarbij specifiek naar de combinatie van sturen en remmen in bochten zoals bocht 5, 8 en 17. Volgens Verstappen zorgen deze schuine remzones ervoor dat aanvallen vrijwel onmogelijk wordt gemaakt, waardoor coureurs simpelweg vast komen te zitten achter hun voorganger. Ook McLaren-coureur Oscar Piastri uitte stevige kritiek op de baan en stelde dat de Madring op de huidige kalender alleen nog onderdoet voor het stratencircuit in Monte Carlo wat betreft inhaalmogelijkheden.
Groot contrast
De GP van China liet eerder dit seizoen al zien hoe groot het contrast kan zijn met het debuutweekend in Madrid. In Shanghai werden er namelijk maar liefst 101 inhaalacties genoteerd, gevolgd door vermakelijke races zoals de GP van Miami (88 inhaalacties), de GP van Japan (85) en de GP van Italië op Monza met 78 acties. Zelfs banen die van oudsher bekendstaan om het weinige inhalen, zoals de Hungaroring in Hongarije (47 acties) of het Circuit de Barcelona-Catalunya (50 acties), boden aanzienlijk meer spektakel dan de nieuwe Madrileense omloop.
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