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Hamilton in pink F1 helmet in Ferrari race suit with white FIA logo on a blue building in the background

Stewards nemen merkwaardige beslissing over Hamilton na negeren wedstrijdleider

Hamilton in pink F1 helmet in Ferrari race suit with white FIA logo on a blue building in the background — Foto: © IMAGO x GPFANS
5 reacties

Stewards nemen merkwaardige beslissing over Hamilton na negeren wedstrijdleider

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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Lewis Hamilton crashte in de derde vrije training van de F1 Grand Prix van Spanje. Hij werd door wedstrijdleider Rui Marques via zijn race-engineer Carlo Santi opgedragen de beschadigde Ferrari aan te kant te zetten. De FIA heeft een opmerkelijk besluit genomen na het incident.

Hamilton ging rechtdoor de Tecpro-muur in bij de laatste bocht. Het zorgde voor een lange rode vlag-situatie met nog 38 minuten te gaan in de laatste trainingssessie op de Madring voor de kwalificatie later deze zaterdag. De Brit probeerde met een kapotte voorvleugel en beschadigd rechtervoorwiel terug te rijden naar de pits. Hij negeerde daarbij het bevel van Santi om de scharlakenrode bolide te parkeren. Santi had op zijn beurt weer de opdracht gekregen van Marques om de boodschap door te geven aan Hamilton.

Geen onderzoek naar Hamilton

GPFans gaf eerder al voorbeelden van hoe de FIA dit soort incidenten normaal gesproken beoordeelt. Bij Sergio Pérez, toen hij nog voor Red Bull uitkwam, leverde het een gridstraf en een mega-boete op, terwijl Charles Leclerc vorig jaar wegkwam met een reprimande.

De stewards zijn vandaag al helemaal mild geweest voor Hamilton. GPFans had al geen bericht van de FIA gekregen over een mogelijk onderzoek. Sky Sports kan nu bevestigen dat er überhaupt geen onderzoek en dus ook geen straf komt voor de zevenvoudig wereldkampioen.

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