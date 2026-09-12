Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

We zitten om 16:00 uur klaar voor de kwalificatie op de Madring. De F1 Grand Prix van Spanje is de veertiende wedstrijd van het Formule 1-wereldkampioenschap van 2026. Het is ontzettend warm op het gloednieuwe hybridecircuit in de hoofdstad. De temperatuur ligt rond de 31°C en de zon schijnt. Mercedes is tot nu toe elke sessie het snelst geweest, maar Max Verstappen is steeds dichterbij gekomen. Gaat de Red Bull-coureur mee strijden om de pole position? Volg de ontwikkelingen in ons liveblog.

LIVE | Kwalificatie Grand Prix van Spanje Sorteer op: Laatste Oudste Antonelli opent de sessie Kimi Antonelli vangt Q1 aan met een 1:33.566 op de softs, gevolgd door Mercedes-teamgenoot George Russell op acht tienden afstand. Max Verstappen gaat vervolgens naar de tweede plek. Hij is 0.178 seconden langzamer dan Antonelli, maar hij is op de mediums naar buiten gestuurd in plaats van de softs. Licht op groen, kwalificatie met 21 coureurs Het licht aan het einde van de pitstraat is op groen gegaan. Q1 is dus officieel begonnen. Haas bevestigt dat Ollie Bearman niet zal deelnemen. Format kwalificatie De kwalificatie bestaat uit een Q1, een Q2 en een Q3. Na Q1 van 18 minuten vallen de zes langzaamste coureurs af en datzelfde gebeurt na Q2 van 15 minuten. Vervolgens in Q3 van 13 minuten strijdt de top tien om de pole position. Haas heeft wonder nodig Ollie Bearman maakte een flinke klapper mee in de derde vrije training. Haas zegt "een wonder" nodig te hebben om de auto op tijd gerepareerd te hebben voor een deelname aan Q1. Crash van Hamilton Er waren in VT3 een boel ogen gericht op Lewis Hamilton. Hij crashte en negeerde het bevel van zijn race-engineer en de wedstrijdleider om de auto veilig te parkeren. Desondanks wordt hij niet onderzocht. Lees hier de opmerkelijke radiocommunicatie tussen Hamilton en Carlo Santi. F1 GP Spanje: Hamilton crasht, negeert bevel Ferrari en riskeert giga-straf - GPFans.com Lewis Hamilton is één van de slachtoffers geworden van de onverbiddelijke muren van de Madring. Hij crashte in de derde en laatste vrije training voor... Lees verder Samenvatting VT3 Heb je de derde en laatste vrije training gemist? Lees hier gauw de samenvatting terug. F1 GP Spanje: Leclerc nipt verslagen door Antonelli in VT3 na twee flinke crashes - GPFans.com Andrea Kimi Antonelli eindigt de derde en laatste vrije training voor de F1 Grand Prix van Spanje bovenaan de tijdenlijst. De Mercedes-coureur zette een... Lees verder Kwalificatie van start om 16:00 Goedemiddag en welkom bij het liveblog voor de kwalificatie van de Grand Prix van Spanje. De sessie zal om 16:00 uur beginnen.

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