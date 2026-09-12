LIVE | Kwalificatie GP Spanje: Q1 begonnen op Madring, slechts 21 coureurs doen mee
LIVE | Kwalificatie GP Spanje: Q1 begonnen op Madring, slechts 21 coureurs doen meeMaak ons je Google-favoriet
We zitten om 16:00 uur klaar voor de kwalificatie op de Madring. De F1 Grand Prix van Spanje is de veertiende wedstrijd van het Formule 1-wereldkampioenschap van 2026. Het is ontzettend warm op het gloednieuwe hybridecircuit in de hoofdstad. De temperatuur ligt rond de 31°C en de zon schijnt. Mercedes is tot nu toe elke sessie het snelst geweest, maar Max Verstappen is steeds dichterbij gekomen. Gaat de Red Bull-coureur mee strijden om de pole position? Volg de ontwikkelingen in ons liveblog.
LIVE | Kwalificatie Grand Prix van Spanje
Antonelli opent de sessie
Kimi Antonelli vangt Q1 aan met een 1:33.566 op de softs, gevolgd door Mercedes-teamgenoot George Russell op acht tienden afstand. Max Verstappen gaat vervolgens naar de tweede plek. Hij is 0.178 seconden langzamer dan Antonelli, maar hij is op de mediums naar buiten gestuurd in plaats van de softs.
Licht op groen, kwalificatie met 21 coureurs
Het licht aan het einde van de pitstraat is op groen gegaan. Q1 is dus officieel begonnen. Haas bevestigt dat Ollie Bearman niet zal deelnemen.
Format kwalificatie
De kwalificatie bestaat uit een Q1, een Q2 en een Q3. Na Q1 van 18 minuten vallen de zes langzaamste coureurs af en datzelfde gebeurt na Q2 van 15 minuten. Vervolgens in Q3 van 13 minuten strijdt de top tien om de pole position.
Haas heeft wonder nodig
Ollie Bearman maakte een flinke klapper mee in de derde vrije training. Haas zegt "een wonder" nodig te hebben om de auto op tijd gerepareerd te hebben voor een deelname aan Q1.
Crash van Hamilton
Er waren in VT3 een boel ogen gericht op Lewis Hamilton. Hij crashte en negeerde het bevel van zijn race-engineer en de wedstrijdleider om de auto veilig te parkeren. Desondanks wordt hij niet onderzocht. Lees hier de opmerkelijke radiocommunicatie tussen Hamilton en Carlo Santi.
Samenvatting VT3
Kwalificatie van start om 16:00
Goedemiddag en welkom bij het liveblog voor de kwalificatie van de Grand Prix van Spanje. De sessie zal om 16:00 uur beginnen.
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