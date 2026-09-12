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Hamilton crashes in FP3 at the Madring

Hamilton crasht en negeert bevel Ferrari: welke FIA-straf levert dit op?

Hamilton crashes in FP3 at the Madring — Foto: © IMAGO
6 reacties

Hamilton crasht en negeert bevel Ferrari: welke FIA-straf levert dit op?

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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Lewis Hamilton is één van de slachtoffers geworden van de onverbiddelijke muren van de Madring. Hij crashte in de derde en laatste vrije training voor de F1 Grand Prix van Spanje en negeerde vervolgens een bevel van Ferrari. Dit kan hem een straf gaan opleveren.

De VT3-sessie begon eindelijk een beetje op stoom te komen, toen Hamilton bij de laatste bocht rechtdoor schoot. De rode vlaggen werden gezwaaid met nog 38 minuten op de klok. De Tecpro-muur moest gerepareerd worden en dat duurde zo'n halfuur. De zevenvoudig wereldkampioen wist door te rijden, maar werd door race-engineer Carlo Santi verteld de auto aan de kant te zetten, aangezien de voorvleugel was afgebroken en vast zat onder zijn lekke rechtervoorband.

Irritatie op de boardradio

"Als je vastzit, schakel dan de auto uit. Als je vastzit, schakel dan de auto uit. Stop de auto, stop de auto, stop de auto", herhaalde Santi, waarop Hamilton reageerde: "De auto rijdt nog."

Santi benadrukte: "Je voorvleugel zit vast onder de wielen. Stop in de veiligste plek die je kunt vinden, de veiligst mogelijke plek zodra je een opening in de muur ziet." Hamilton was vastberaden de pits te bereiken, omdat zijn sessie er anders op zou zitten. "Als het me lukt om terug te rijden, dan ga ik dat doen. Lukt dat niet, dan zal ik aan de veiligheid denken." Santi wilde er niks van weten en herhaalde: "We hebben een lekke band rechtsvoor. Stop de auto!" Hamilton raakte op zijn beurt ook geïrriteerd: "Ik zie het, ik zie het..."

Santi was helemaal klaar met de Brit: "Stop! Stop de auto bij het eerste gat in de muur dat je kunt vinden. Het is de wedstrijdleider, die vraagt je om de auto te stoppen op een veilige plek. Zij hebben het ons verteld, zij hebben het ons verteld. Het is een formeel bevel." Hamilton gaf vervolgens op: "Ik kan de auto veilig terugbrengen! Ik kan terugrijden... Oké, ik stop de auto."

Levert dit een straf op?

Op de baan rijden op een onveilige manier is iets waar de FIA niet bepaald van gediend is. Tijdens de Grand Prix van Canada twee jaar geleden reed Sergio Pérez in de Red Bull terug naar de pits met een afgebroken achtervleugel in plaats van dat hij opgaf op de plek van de crash. Dat had toen een gridstraf van drie posities voor de volgende race tot gevolg evenals een boete van €25.000.

Toen Charles Leclerc in de regen was gecrasht tijdens de verkenningsronde voor de Sprint in Miami vorig jaar, reed hij ook met een flink beschadigde Ferrari terug. De huidige teamgenoot van Hamilton kreeg van de stewards niet meer dan een reprimande, wat iets zwaarder telt dan een formele waarschuwing.

De stewards hebben nog geen beslissing genomen over Hamiltons incident op de Madring en het is dus afwachten of hij zo zwaar bestraft wordt als 'Checo', een tik op de vingers krijgt zoals Leclerc, of dat hij überhaupt niet bestraft wordt.

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