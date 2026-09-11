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Verstappen

Verstappen wijst naar falen van FIA: 'Alleen zó kan ik de Mercedes bijhouden...'

Verstappen — Foto: © IMAGO

Verstappen wijst naar falen van FIA: 'Alleen zó kan ik de Mercedes bijhouden...'

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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Max Verstappen heeft stevige kritiek geuit op het zogeheten ADUO-reglement en de manier waarop de FIA het vermogen van de huidige krachtbronnen controleert. Richting de F1 Grand Prix van Spanje benadrukte de Red Bull Racing-coureur dat de huidige meetmethode simpelweg tekortschiet. Het overkoepelende orgaan kijkt namelijk uitsluitend naar de verbrandingsmotor, terwijl het elektrische hybridesysteem volgens hem minstens zoveel invloed heeft op de baan en concurrent Mercedes op dat vlak een duidelijke voorsprong heeft.

Het zogeheten ADUO-systeem (Additional Development and Upgrade Opportunities) is ingevoerd om de verschillen tussen de motorfabrikanten binnen de perken te houden. Fabrikanten die meer dan twee procent achterstand hebben op de benchmark, kunnen rekenen op extra ontwikkelingsmogelijkheden. Red Bull werd door de autosportbond aangewezen als een van de toonaangevende partijen op het gebied van de verbrandingsmotor, maar dat schetst volgens de viervoudig wereldkampioen een compleet vertekend beeld. In een tijdperk waarin het vermogen nagenoeg gelijk verdeeld is tussen brandstof en batterij, zorgt zo'n eenzijdige meting voor scheve verhoudingen op het asfalt.

Tekortkoming in het ADUO-reglement

Verstappen legt de vinger direct op de zere plek wat betreft de meetprocedure van de FIA. Volgens de Limburger wordt er simpelweg niet naar het gehele plaatje gekeken: "Het probleem is dat de meting alleen betrekking heeft op de verbrandingsmotor en niet op de accu. Dit zijn twee heel verschillende dingen, maar die uiteindelijk dezelfde hoeveelheid bruikbaar vermogen leveren. Als je slechts één aspect meet...", klinkt het tegenover Viaplay.

Verstappen merkt dan ook dat de kracht van de verbrandingsmotor tenietgedaan wordt door het tekort aan elektrisch vermogen. "We kunnen erg sterk zijn wat betreft de verbrandingsmotor, maar achterlopen op het gebied van de accu vergeleken met bijvoorbeeld Mercedes. Het is lastig om met zekerheid te zeggen, maar wat betreft vermogensafgifte lijkt dat momenteel wel het geval te zijn", legt hij uit over zijn eigen Red Bull Ford-krachtbron.

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Vermogensafgifte op Monza pijnlijk zichtbaar

Verstappen ondervond de beperkingen van het batterijpakket aan den lijve op de lange rechte stukken van het Autodromo Nazionale Monza vorig weekend. Hoewel hij tijdelijk aan de leiding reed, was het verdedigen tegen de concurrentie een zware opgave: "We beschikten simpelweg niet over dezelfde capaciteit qua vermogensafgifte als Mercedes, en dat werd direct duidelijk zodra ik de leiding overnam. Het was erg lastig om met ze te racen; ik kon het tempo alleen bijbenen door de Overtake Mode te gebruiken."

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