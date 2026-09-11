FIA doet onderzoek naar Lindblad en meer op Madring en deelt straffen uit
FIA doet onderzoek naar Lindblad en meer op Madring en deelt straffen uitMaak ons je Google-favoriet
De stewards hadden het druk tijdens de eerste vrije training voor de F1 Grand Prix van Spanje. Wonder boven wonder waren er geen rode vlaggen in tegenstelling tot het crashfestijn in de Formule 2, maar er liepen wel een aantal onderzoeken in de koningsklasse. De FIA is zojuist met een uitslag gekomen.
George Russell was het snelst in de eerste officiële Formule 1-sessie op de Madring. Met een tijd van 1:34.077 was hij bijna drie tienden sneller dan Mercedes-teamgenoot Andrea Kimi Antonelli. Ferrari moest genoegen nemen met plekken drie en vier met Charles Leclerc voor Lewis Hamilton. Max Verstappen completeerde de top vijf voor Lando Norris, Arvid Lindblad en Oscar Piastri. Liam Lawson in de andere Red Bull had het lastig op de softs en eindigde als tiende achter Nico Hülkenberg. Wie ook snel was, was Sergio Pérez - niet qua rondetijden, maar wel qua snelheid in de pitstraat. De Cadillac-coureur reed een keer 6,7 kilometer per uur te hard en nog een keer 16,7 kilometer per uur te hard, goed voor boetes van €700 en €1000, respectievelijk.
Onderzoek naar Lindblad en Albon
Lindblad en Alexander Albon werden allebei op het matje geroepen na de eerste vrijdagssessie in de Spaanse hoofdstad. Ze hadden mogelijk Artikel 1.8.6 van het sportief reglement overtreden. Het kwam erop neer dat ze onderzocht werden voor het onveilig terugkomen op de baan na een foutje in de zesde bocht van de Madring.
Uiteindelijk bleek dat Albon voor de neus van Lindblad terug de baan op was gekomen. Hij was gewaarschuwd dat de Racing Bulls-coureur met een snelle ronde bezig was en eraan zat te komen, en terwijl hij zijn spiegels checkte, schoot hij van de baan bij bocht zes. Albon zat hem daardoor juist in de weg. De Williams-coureur heeft een officiële waarschuwing gekregen, maar wordt verder niet bestraft. Lindblad werd dus alleen op het matje geroepen om zijn kant van het verhaal uit te leggen. Het Red Bull-zusterteam overhandigde verder data en videobeelden om de stewards te helpen tot deze conclusie te komen.
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