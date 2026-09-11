Jarno Zaffelli is dit weekend de grote afwezige bij de allereerste Formule 1-race op het gloednieuwe circuit in Madrid. De Italiaanse ontwerper, die met zijn bureau Dromo Applied Design verantwoordelijk is voor de lay-out van de 'Madring', moet het evenement noodgedwongen op afstand volgen.

Vandaag staan de eerste officiële sessies op het programma voor de Grand Prix van Spanje op het ruim vijf kilometer lange semi-stratencircuit. Het paradepaardje van de baan is La Monumental, een kombocht van meer dan een halve kilometer lang met een hellingspercentage van 24 procent. Hoewel Zaffelli het fundament voor dit hybride circuit legde, werd het contract met Dromo vorig jaar na onenigheid ontbonden door de Spaanse promotor IFEMA. De bekende circuitontwerper Hermann Tilke nam het project vervolgens over, waarna een hevig juridisch conflict losbarstte.

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Miljoenenclaim

Dromo eist inmiddels een schadevergoeding van ruim zes miljoen euro vanwege vermeende inbreuk op het auteursrecht. Volgens de Italiaanse ontwerpers heeft Tilke de complete wiskundige modellen en ontwerpen onrechtmatig overgenomen, een lezing waarin hij deels wordt gesteund door een voorlopige uitspraak van de rechtbank in Keulen. De juridische strijd heeft erin geresulteerd dat de CEO van Dromo de toegang tot het door hem bedachte complex is ontzegd. "Ik ben helaas niet welkom, zoals ik recentelijk ook ondervond toen ik in Zandvoort was voor de laatste Grand Prix van Nederland", zo vertelt Zaffelli in De Telegraaf over zijn pijnlijke afwezigheid. De uitsluiting raakt niet alleen de voorman, maar het voltallige ontwerpbureau. "Het is voor mijn hele team, niet zozeer voor mij persoonlijk, erg lastig dat wij de credits niet meer krijgen voor dit circuit", legt de Italiaan uit.

Ballen tonen

Hij vervolgt: "Terwijl wij de hele lay-out gedaan hebben. Los van alle rechtszaken en het gedoe is het wel geweldig wat ze in Madrid hebben neergezet en hoezeer ze in dit project hebben geïnvesteerd. Het wordt het grootste sportevenement van Spanje. Alleen voor ons met een beetje een bittere nasmaak." Ondanks de wrange situatie kijkt de ontwerper van onder meer de Hugenholtzbocht wel uit naar de prestaties van de coureurs op zijn creatie. Waar het oorspronkelijke plan voor de Madring zelfs een hellingspercentage van 66 procent bevatte, staken de FIA en de Formule 1 daar destijds een stokje voor uit vrees voor de belasting op de huidige generatie auto's. Toch blijft er volgens de architect genoeg uitdaging over, met name in de chicane voor de tunnel. "Bocht 5-6 is het lastigst", aldus Zaffelli. "Iets verderop heb je een snelle sectie. Daar kunnen de coureurs zoals Max hun ballen tonen, met de muren dichtbij."

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