Hoe laat begint het raceweekend van de Grand Prix van Spanje in Madrid?
Hoe laat begint het raceweekend van de Grand Prix van Spanje in Madrid?Maak ons je Google-favoriet
Het raceweekend op de hagelnieuwe Madring, wat de rol van de F1 Grand Prix van Spanje heeft overgenomen van het Circuit de Barcelona-Catalunya, gaat vandaag van start. GPFans legt uit wat jij moet weten voor deze vrijdag in de Spaanse hoofdstad.
De koningsklasse van de autosport is voor het eerst sinds 1981 neergestreken in Madrid. Toen werd er nog geracet op het Circuito del Jarama. Overigens werd de allereerste editie van de Grand Prix van Spanje in 1913 ook verreden nabij Madrid, maar toen op het stratencircuit van Guadarrama. Dit hybridecircuit rond de IFEMA-handelsbeurs, dat deels permanent is en deels stratenbaan, telt een lengte van 5,414 kilometer. Er staan 57 ronden op de planning. Op een filmdag van Ferrari en twee testdagen van de FIA Formule 3 na is er nog nooit op dit circuit gereden.
Weerbericht en tijdschema
Er worden op de vrijdag temperaturen verwacht van 30°C. Op zaterdag en zondag stijgt dit naar 31°C en zal de zon fel schijnen. De kans bestaat dat de FIA het zogeheten Heat Hazard-protocol invoert.
Het wordt een drukke dag op de Madring, beginnend met de vrije trainingen van de FIA Formule 3 en FIA Formule 2 om 9:55 en 11:05 uur, respectievelijk. De eerste vrije training van de Formule 1 staat op de planning om 13:30 uur. Na de F2-kwalificatie om 15:00 uur is het tijd voor de tweede vrije training van de Formule 1 om 17:00 uur. De vrijdag wordt afgesloten met niet één, maar twee kwalificaties van de Formule 3. Het kampioenschap, dat het seizoen in Spanje afsluit, verrijdt namelijk twee hoofdrace naast een enkele sprintrace. Normaal gesproken is er maar één hoofdrace. De F3-kwalificaties zijn om 18:25 en 18:55 uur. De Porsche Supercup is niet op de Madring aanwezig. De klasse waarin de Nederlandse coureur Flynt Schuring kampioen is geworden, had haar seizoensfinale al op Monza.
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