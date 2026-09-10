De Formule 1 maakt zich op voor het debuut van de Madring aankomend weekend, maar de coureurs kunnen hun borst natmaken voor de hitte. Omdat de verwachte temperaturen de grens van 31 graden Celsius zullen overschrijden, is de kans groot dat de FIA een zogeheten Heat Hazard afgeeft voor de F1 Grand Prix van Spanje.

Tijdens het raceweekend op het nieuwe circuit in de hoofdstad Madrid wordt warm en droog nazomerweer voorspeld. De temperatuur stijgt gedurende de dagen gestaag, wat de fysieke belasting op de hybride stratenbaan aanzienlijk verhoogt. Op vrijdag, wanneer de eerste twee vrije trainingen op het programma staan, wordt een maximumtemperatuur van dertig graden verwacht. Tijdens de kwalificatie op zaterdag stijgt het kwik naar 31 graden. De warmste dag van het evenement is de zondag, met een verwachte temperatuur van 32 graden tijdens de race. Neerslag hoeven de renstallen niet te verwachten, aangezien de regenkans op nul procent ligt voor het gehele weekend.

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FIA grijpt in bij extreme hitte

Wanneer de voorspelde hitte-index tijdens een sessie de drempelwaarde van 31 graden overschrijdt, treedt hitteprotocol in werking. Dit is vastgelegd in Artikel 1.5.10 van de sportieve reglementen en is in het leven geroepen na de extreme weersomstandigheden tijdens de Grand Prix van Qatar in 2023, waar meerdere coureurs onwel werden door de hitte. Een officiële Heat Hazard wordt doorgaans op de donderdag voorafgaand aan het raceweekend door de internationale autosportbond aan de teams gecommuniceerd, gebaseerd op data van de officiële weerdienst.

Verplichte aanpassingen

Zodra de waarschuwing is afgekondigd, moeten de renstallen specifieke technische en medische voorschriften volgen om de risico's te beperken. Zo zijn teams verplicht om de hardware voor een koelsysteem in de cockpit te installeren. Coureurs krijgen de mogelijkheid om een speciaal koelvest te dragen, waarin een vloeistof circuleert via een systeem met droogijs. Kiest een rijder ervoor om dit vest niet te dragen, dan moet er ter compensatie een halve kilo extra ballast in de auto worden geplaatst om een oneerlijk gewichtsvoordeel te voorkomen. Ook zijn er na de sessies verplichte medische controles om uitdroging en hittestress vroegtijdig op te sporen bij de atleten.

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