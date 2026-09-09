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Verstappen in Canada

Verstappen ziet kansen op Madring aankomend weekend: "Nieuw circuit voor iedereen"

Verstappen in Canada — Foto: © Red Bull Content Pool

Verstappen ziet kansen op Madring aankomend weekend: "Nieuw circuit voor iedereen"

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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Max Verstappen reist met een positief gevoel af naar de eerste F1 Grand Prix van Spanje die op de Madring wordt verreden, nadat hij afgelopen weekend beslag wist te leggen op de derde plaats in Italië. De viervoudig wereldkampioen stelt dat Red Bull Racing het maximale uit de auto heeft gehaald op Monza, maar tempert tegelijkertijd de verwachtingen voor het aanstaande raceweekend in de Spaanse hoofdstad.

De Limburger kende een sterke race op het Autodromo Nazionale Monza, waar hij vanaf de vijfde startplek naar het ereschavot reed. Hoewel hij dit seizoen nog geen overwinning op zijn naam wist te schrijven en momenteel de zesde plaats in het wereldkampioenschap bezet, stemde het resultaat in Italië hem tevreden. "Het was een geweldig resultaat voor ons in Monza. We hebben onze prestaties gemaximaliseerd door een podium te pakken. Wat betreft Madrid deze week: het is lastig in te schatten hoe we daar zullen presteren", aldus Verstappen

Nieuwe uitdaging in Madrid

Aankomend weekend strijkt het Formule 1-circus dus neer op de zogeheten Madring, een deels permanent en deels tijdelijk stratencircuit rondom het IFEMA-beursterrein. De gloednieuwe baan telt 22 bochten en beschikt onder meer over een spectaculaire kombocht met een hellingshoek van 24 procent, 'La Monumental'. Verstappen heeft de layout inmiddels virtueel verkend. "We hebben in de simulator geoefend en het lijkt een uitdagend circuit om op te rijden, vanwege, zoals op de meeste stratencircuits, de vele lastige bochten", zo waarschuwt hij. Toch is de Red Bull-coureur positief gestemd. "We zullen ook moeten bekijken hoe het zit met de grip zodra we vrijdag de baan op gaan, en het vanaf daar verder opbouwen. De vrije trainingen worden belangrijk om zoveel mogelijk te leren voor de kwalificatie. Tegelijkertijd is het voor iedereen een nieuw circuit, dus hopelijk zitten we er vanaf het begin goed bij", verklaart Verstappen.

Het raceweekend in Madrid markeert de veertiende Grand Prix van het huidige kampioenschap, na de afgelasting van Saoedi-Arabië en de verhuizing van Bahrein, en wordt verreden volgens een traditioneel format. Er staat dus geen sprintrace op het programma. De eerste vrije training gaat om 13:30 uur van start. In het voorprogramma staan de FIA Formule 2 en de FIA Formule 3, met een extra race voor het laatstgenoemde kampioenschap. De Porsche Supercup sloot haar seizoen af op Monza.

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