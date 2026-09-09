Russell tweede viool bij Mercedes: "Hij praat nu zelfs als Pérez destijds naast Verstappen"

De Grand Prix van Italië heeft de verhoudingen binnen het team van Mercedes behoorlijk op scherp gezet. Waar George Russell vanaf poleposition mocht vertrekken, zag hij zijn teamgenoot Andrea Kimi Antonelli na een knappe inhaalrace vanaf de negentiende positie naar de zege rijden. In de nieuwste aflevering van de podcast GPFans Raceteam vragen presentator Remy Ramjiawan en paddockverslaggever Jan Bolscher zich hardop af of Russell nog wel meedoet om de wereldtitel, of dat de Brit zich inmiddels schikt in de rol van tweede man.

Tijdens de uitzending snijdt Ramjiawan de huidige situatie van Russell aan: "Jij zegt net dat Russell voor het kampioenschap vecht. Is dat nog zo? Ik zie hem toch wel een beetje als tweede coureur." Met een achterstand die na het raceweekend op Monza is opgelopen tot 66 punten in het voordeel van Antonelli, lijkt het perspectief op het kampioenschap voor de Brit inderdaad flink te slinken.

Artikel gaat verder onder video

Vergelijking met Sergio Pérez

Bolscher herkent dat beeld direct en trekt een opvallende parallel met het recente verleden van Red Bull Racing. "Klopt, hij praatte na afloop ook een beetje als tweede coureur", legt de verslaggever uit. "Hij vertrekt vanaf pole en wordt te grazen genomen door Antonelli vanaf P19, en na afloop praat hij nog steeds over wat er allemaal goed ging. Dat voelde een beetje alsof je naar Sergio Pérez aan het luisteren was die heel goed wist dat hij nooit van Verstappen ging winnen en dus blij was met de tweede plek. En het gat wordt nu ook groot. Het verschil is 66 punten. Dat is flink."

Toch ziet Ramjiawan ook een andere kant aan de manier waarop Russell met de nederlaag omging. De Mercedes-coureur gaf na afloop sportief toe dat zijn Italiaanse stalgenoot simpelweg sneller was, maar werd vervolgens geconfronteerd met een vijandige reactie van de toeschouwers. "Wat ik wel groots van Russell vind, is dat hij achteraf zei dat Antonelli het gewoon beter dan hem doet", brengt de presentator in. "Maar dan komt hij op dat podium en wordt volledig uitgejoeld. Ik snap dat Antonelli de grote held is, maar om hem nu af te maken..."

Onbegrip over fluitconcert op het podium

Voor Bolscher kwam het boegeroep aan het adres van Russell dan ook als een volslagen verrassing, temeer omdat het gevecht op de baan juist vlekkeloos verliep. "Ja, daar begrijp ik niets van", klinkt het fel. "Als hij er nou een Ferrari af had gereden of Antonelli eraf had gereden, kan je dat verwachten. Maar het was een hele toffe race. Antonelli heeft gewonnen na een heel mooi en clean gevecht met Russell. Dus dat uitfluiten begrijp ik niets van. Dat slaat nergens op."

Ramjiawan kan zich tot op zekere hoogte nog voorstellen waar de emotie bij de uitzinnige Italiaanse fans vandaan komt, maar keurt het gedrag eveneens af. "Ik snap het in de zin van dat hij de grootste tegenstander van Antonelli is, dus in het hol van de leeuw heb je dat dan tegen je", nuanceert hij. "Maar ik ben het met je eens: het zijn 22 helden. Je zou niemand moeten uitjouwen. Je hoeft niet voor iemand te zijn, maar ook niet tegen iemand te zijn. Ik dacht het ook aan het gezicht van Russell te zien. Dat was niet leuk om te zien."

Bekijk de volledige afleving van GPFans Raceteam hieronder.

Gerelateerd