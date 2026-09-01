Het is raceweek voor de Grand Prix van Italië. Richting het raceweekend is er weer een heleboel naar buiten gekomen en de meest gelezen nieuwtjes vind je terug in deze GPFans Recap.

Vandaag werd duidelijk dat er koperdiefstal heeft plaatsgevonden op het nieuwe F1-circuit in Madrid. Lando Norris vindt dat hij eigenlijk evenveel moet verdienen als Max Verstappen en Lewis Hamilton. BMW ziet niets in een terugkeer naar de Formule 1 en Ferrari pakt groots uit met een speciale Michael Schumacher-livery voor de Grand Prix van Italië. Dit is de GPFans Recap van dinsdag 1 september.

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Politieonderzoek gestart na koperdiefstal op nieuw F1-circuit in Madrid

De Spaanse Nationale Politie is een grootschalig onderzoek gestart naar een opmerkelijke diefstal op het nieuwe Madring-circuit in Madrid, waar later deze maand de Grand Prix van Spanje wordt verreden. Zondagochtend werd naar schatting driehonderd meter aan elektriciteitskabels gestolen. Het incident komt op een ongelukkig moment, want de organisatie zit midden in de laatste voorbereidingen voor het langverwachte debuut van de Formule 1 op het gloednieuwe stratencircuit rondom het IFEMA-beursterrein. Alles lezen over de diefstal? Klik hier!

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Ferrari onthult speciale Schumacher-livery

Ferrari pakt tijdens de thuisrace in Monza groots uit met een ode aan Michael Schumacher. De Scuderia heeft daarvoor de overalls van Lewis Hamilton en Charles Leclerc voorzien van zeven sterren, die symbool staan voor de zeven wereldtitels van 'Der Michael'. Daarnaast is ook de SF-26 ondergedompeld in een wat andere kleur. Zien hoe de nieuwe livery van Ferrari er uitziet? Klik hier!

Norris wijst naar salaris: 'Ik zou net zoveel moeten verdienen als Verstappen en Hamilton'

Volgens regerend kampioen Lando Norris is het salarisverschil met Lewis Hamilton en Max Verstappen momenteel nog groot, en in de ogen van de Engelsman zelfs te groot. In gesprek met The Telegraph stelt Norris dat hij bij lange na niet verdient wat het duo per maand opstrijkt en hij is van mening dat dit eigenlijk hetzelfde zou moeten zijn, hoewel hij het verschil ergens ook wel begrijpt. De uitleg van de regerend kampioen lezen? Klik hier!

Wolff had Verstappen bij Mercedes ook GT3-uitstapjes gegund: 'Is voor mij ook belangrijk'

Hoewel Max Verstappen uiteindelijk voor een contractverlenging bij Red Bull is gegaan, stelt Mercedes-teambaas Toto Wolff dat de nevenactiviteiten van de Nederlander ook bij Mercedes hadden gekund. De hele uitspraak van Wolff lezen? Klik hier!

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BMW bevestigt waarom deelname Formule 1 uit zal blijven: "Te veel een laboratorium"

Een deelname aan de Formule 1 past momenteel niet binnen de autosportfilosofie van BMW, bevestigt Frank van Meel, de CEO van de M-afdeling van het Duitse merk. De topman stelt dat de koningsklasse te ver afstaat van de straatauto's die het bedrijf produceert en dat het merk zich liever richt op kampioenschappen met een directere technologische doorvertaling. De hele verklaring van Van Meel lezen? Klik hier!

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