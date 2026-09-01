Hoewel Max Verstappen uiteindelijk voor een contractverlenging bij Red Bull is gegaan, stelt Mercedes-teambaas Toto Wolff dat de nevenactiviteiten van de Nederlander ook bij Mercedes hadden gekund.

Verstappen is tegenwoordig meer dan alleen F1-coureur. Zo kwam hij dit jaar ook tijdens de 24 uur van de Nürburgring uit en beheert hij momenteel zijn eigen raceteam, namelijk Verstappen Racing. Het zorgt ervoor dat de viervoudig kampioen naast zijn F1-carrière en drukke gezinsleven nog veel nevenactiviteiten heeft. Bij Red Bull krijgt Verstappen die vrijheid dan ook en bij een mogelijke overstap was dat altijd nog maar de vraag.

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Wolff deelt anekdote over modeshows Hamilton

Wolff onthult in gesprek met Motorsport dat Verstappen ook in zijn team die speciale status zou hebben gekregen. Daarvoor trekt Wolff de vergelijking met Lewis Hamilton: "Ik herinner me Lewis Hamilton met zijn eigen kledingcollectie in die tijd en er stond een race in Singapore op het programma. Ik meen dat het in 2018 of 2019 was, toen hij zijn collectie met Tommy Hilfiger lanceerde." Niki Lauda was destijds kritisch op dat uitstapje, aangezien Lauda van mening was dat dit simpelweg niet mocht worden toegestaan. "Lewis zei dat hij nog een tussenstop in Londen moest maken of zoiets, ik weet het niet eens meer. Hij belde me woensdag en zei dat het krap zou worden, dat hij donderdag zou aankomen voor de eerste technische vergadering. Ik antwoordde: 'Doe me een plezier, want ik krijg hier al genoeg kritiek vanwege je wereldtournee in die rare kleren!' Maar toen belde hij me weer en zei: 'Ik ben te laat, de vlucht heeft vertraging.' Niki zei toen tegen me: 'Ik kan niet geloven dat je zoiets zou toestaan'", verklaart Wolff.

'Wolff gaf vrijheid maar stelde ook: 'Lewis laat me niet in de steek'

De teambaas van Mercedes had slechts één deal met Hamilton: "'Lewis, doe me een plezier. Ik regel hier alles, ik incasseer alle kritiek van iedereen, maar laat me dit weekend niet in de steek.'" Hamilton wist in 2018 in Singapore de poleposition te pakken en ging er ook nog met de zege vandoor: "Na de race kwam hij naar me toe en zei: 'Dat was een goede deal, hè?' Niki zei tegen me: 'Ik ga hem nooit meer bekritiseren, zelfs niet als hij voor een race naar de maan gaat!'"

'Verstappen had dezelfde vrijheid gekregen'

Wolff zou er bij Verstappen precies hetzelfde in hebben gestaan, zo onthult hij: "Ik denk dat ieder team anders is, maar wat ik probeer te doen, is identificeren wat ervoor zorgt dat een coureur binnen onze structuur snel is (...) En daar hoort natuurlijk ook het welzijn bij. Dat is iets wat voor mij ook heel belangrijk is. Ik heb coureurs nooit in een hokje gestopt of tegen ze gezegd dat ze op een bepaalde manier moeten zijn."

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