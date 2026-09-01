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start, verstappen, monza, norris

Dit is de weersverwachting voor de Grand Prix van Italië

start, verstappen, monza, norris — Foto: © IMAGO

Dit is de weersverwachting voor de Grand Prix van Italië

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
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Het Formule 1-circus krijgt aankomend weekend een vervolg in Monza, tijdens de Grand Prix van Italië. In Zandvoort vielen er kort voor de race nog regendruppels naar beneden, maar hoe zit dat met komend weekend tijdens de thuisrace van Ferrari in Monza?

Kimi Antonelli maakt zich ook op voor zijn thuisrace en is na de race in Nederland nog altijd de klassementsleider met 242 punten. Daarachter staat George Russell met 183 punten, evenveel als Lewis Hamilton op P3. Lando Norris wist de afgelopen twee races te winnen en staat inmiddels op P4 met 159 punten, terwijl Charles Leclerc de vijfde stek bezet met 155 verzamelde punten. Max Verstappen kent vooral een lastig seizoen met zijn RB22 en bezet P6 met 112 punten.

Weerbericht Grand Prix van Italië

Komend weekend voorspelt Weeronline een stralend zonnetje in Italië. Vrijdag start het raceweekend met warme omstandigheden, met een graad of 32 Celsius gemiddeld over de hele dag. Daarbij wordt er geen neerslag verwacht. Die trend zet zich op zaterdag door, waarbij er wel iets meer wolken zijn, maar het met een graad of 33 Celsius nog altijd tropisch zal aanvoelen. Op zondag is dat niet anders en ook dan lijkt er geen regen in de lucht te hangen. De teams lijken zich dus op te mogen maken voor een tropische Grand Prix van Italië.

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