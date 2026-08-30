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Antonelli ahead of Verstappen at Spa-Francorchamps

Stella ontmaskert 'geldgebrek' Mercedes met speciale regelgevingstruc voor 2027

Antonelli ahead of Verstappen at Spa-Francorchamps — Foto: © IMAGO

Stella ontmaskert 'geldgebrek' Mercedes met speciale regelgevingstruc voor 2027

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019
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Het financiële speelveld in de Formule 1 blijft achter de schermen minstens zo competitief als de strijd op het asfalt. Waar sommige renstallen klagen over de strakke beperkingen van het budgetplafond, legt Andrea Stella uit dat er binnen de reglementen wel degelijk slimme manieren zijn om financiële ademruimte te creëren. De teambaas van McLaren doelt daarbij specifiek op de strategische toewijzing van budgetten en een speciale uitzondering van 3 miljoen dollar richting 2027.

De discussie rondom de financiële flexibiliteit laaide onlangs weer op nadat concurrenten lieten weten moeite te hebben met het financieren van upgrades onder het huidige kostenplafond. Zo deed Mercedes-teambaas Toto Wolff eerder al een opvallende onthulling over de financiële limieten waarmee de topteams kampen. Stella nuanceert dat beeld echter door te wijzen op de specifieke clausules en overgangsregelingen die de FIA heeft opgesteld.

De 3 miljoen dollar allowance als strategische hefboom

Volgens Stella draait het managen van het kostenplafond niet louter om zuinig aandoen, maar vooral om het optimaal benutten van de financiële mazen in de regelgeving. Een belangrijk onderdeel daarvan is de zogeheten toelage van 3 miljoen dollar, gekoppeld aan de overgangsperiode naar de nieuwe reglementaire cyclus richting 2027. Deze specifieke 'allowance' stelt renstallen in staat om bepaalde kosten voor toekomstige projecten buiten de reguliere limiet te houden of strategisch door te schuiven.

Door uiterst nauwkeurig te plannen welke ontwikkelingskosten onder deze uitzondering vallen, kunnen teams extra ontwikkelingsbudget vrijspelen voor het huidige seizoen, zonder het risico te lopen de algehele limiet te overschrijden. Voor formaties die de financiële administratie en projectplanning tot in de puntjes op orde hebben, fungeert de regeling dan ook als een legale hefboom om zowel aan de huidige bolide te blijven sleutelen als vooruit te werken richting de toekomst.

Financiële boekhouding als pure performance

Stella onderstreept dan ook dat Formule 1-succes tegenwoordig net zozeer afhangt van de financiële afdeling als van de knappe koppen in de windtunnel. Waar sommige teams zich gevangen voelen door de harde grenzen van het budgetplafond, ziet McLaren de 3 miljoen dollar allowance juist als een schoolvoorbeeld van hoe gedetailleerde kennis van de FIA-reglementen direct kan worden omgezet in tastbare prestaties op de baan.

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