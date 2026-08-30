'Crash Verstappen in Zandvoort typerend voor hem als coureur'
'Crash Verstappen in Zandvoort typerend voor hem als coureur'Maak ons je Google-favoriet
Voormalig Haas-teambaas Günther Steiner heeft zich in The Red Flags Podcast uitgesproken over de compromisloze rijstijl en mentaliteit van Max Verstappen. Volgens de markante Italiaan typeert het incident van de Nederlander tijdens het weekend van de Grand Prix van Nederland precies wie hij als coureur is: een meedogenloze racer die altijd de absolute limiet opzoekt en zich door niemand van de wijs laat brengen.
Verstappen staat erom bekend dat hij geen millimeter ruimte cadeau geeft en altijd het maximale uit zijn bolide van Red Bull Racing wil persen. Waar andere coureurs in listige omstandigheden of tijdens hectische openingsfases wellicht eieren voor hun geld kiezen, blijft de Limburger altijd vol in de aanval. Die nietsontziende benadering kan soms leiden tot een crash of een touché, maar Steiner ziet dat juist als een van de grootste kwaliteiten van Verstappen.
Geen concessies
In de podcastanalyse ging Steiner dieper in op de manier waarop Verstappen met dergelijke momenten omgaat. Volgens de voormalig teambaas maalt de Nederlander er niet om wat de buitenwereld of critici van zijn acties vinden. "Dat maakt hem niets uit", verklaarde Steiner stellig over de houding van de meervoudig wereldkampioen na een crash of hachelijk moment op de baan.
Steiner benadrukte dat Verstappen puur racet op intuïtie en de drang om te winnen. Zelfs voor eigen publiek in Zandvoort weigert de Red Bull-coureur concessies te doen aan zijn aanvallende stijl. Waar de druk bij een thuisrace voor velen verlammend kan werken, racet Verstappen volgens Steiner altijd met dezelfde onverschrokken instelling: alles of niets, ongeacht de gevolgen.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Trouw juicht na laatste editie Dutch GP: "Fossiel feestje duurde lang genoeg"
- 27 augustus 2026 06:57
- 9
'Verstappen maakte in Zandvoort de duurste fout die hij had kunnen maken' | GPFans Raceteam
- Gisteren 17:59
Hadjar over contact met Márquez vanwege blessure: 'Fijn om van coureur te horen'
- 27 augustus 2026 13:43
- 3
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
BREAKING: Norris verlengt voor meerdere jaren bij F1-team McLaren
Crashfoto's Verstappen onthullen nieuwe technische ontwikkeling op Red Bull RB22
Hoe Mercedes Verstappen flink benadeelt door zelf geen upgrades te ontwikkelen
FIA bevestigt ADUO-uitslag en deelt slecht nieuws voor Red Bull en Verstappen
Net binnen
Russell ziet McLaren domineren na updates: ‘Zij zijn het te kloppen team’
- 41 minuten geleden
Albers haalt hard uit naar Ferrari en Vasseur: 'Mijn bloed begon te koken'
- 1 uur geleden
'Crash Verstappen in Zandvoort typerend voor hem als coureur'
- 2 uur geleden
Nicholas gaat Zandvoort écht missen: "Één van mijn favoriete plekken"
- 3 uur geleden
'F1 moet regels aanpassen na geniaal plan Verstappen, oorzaak crash Dutch GP achterhaald' | GPFans Recap
- Gisteren 21:44
Toto Wolff over ontwikkelrace met Red Bull en Ferrari: 'Zij kiezen een andere strategie'
- Gisteren 21:00
Veel gelezen
Strafpunten F1: Colapinto, Lindblad en Lawson het bokje na Dutch GP op Zandvoort
- 27 augustus
'Nieuwe Verstappen-deal moet vertrek Lambiase blokkeren, Russell teruggezet door Mercedes' | GPFans Recap
- 25 augustus
'Red Bull trekt de portemonnee en wil Verstappen vijf jaar langer aan zich binden'
- 18 augustus
Verstappen en Piquet genieten van zomerzon tijdens F1-stop
- 12 augustus
´Wolff moet zich voorbereiden op burgeroorlog binnen Mercedes´
- 25 augustus
Verstappen geniet van zomerstop en duikt op in vakantiekiekjes van collega
- 11 augustus