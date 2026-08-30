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Verstappen, Monaco, socials

'Crash Verstappen in Zandvoort typerend voor hem als coureur'

Verstappen, Monaco, socials — Foto: © IMAGO

'Crash Verstappen in Zandvoort typerend voor hem als coureur'

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019
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Voormalig Haas-teambaas Günther Steiner heeft zich in The Red Flags Podcast uitgesproken over de compromisloze rijstijl en mentaliteit van Max Verstappen. Volgens de markante Italiaan typeert het incident van de Nederlander tijdens het weekend van de Grand Prix van Nederland precies wie hij als coureur is: een meedogenloze racer die altijd de absolute limiet opzoekt en zich door niemand van de wijs laat brengen.

Verstappen staat erom bekend dat hij geen millimeter ruimte cadeau geeft en altijd het maximale uit zijn bolide van Red Bull Racing wil persen. Waar andere coureurs in listige omstandigheden of tijdens hectische openingsfases wellicht eieren voor hun geld kiezen, blijft de Limburger altijd vol in de aanval. Die nietsontziende benadering kan soms leiden tot een crash of een touché, maar Steiner ziet dat juist als een van de grootste kwaliteiten van Verstappen.

Geen concessies

In de podcastanalyse ging Steiner dieper in op de manier waarop Verstappen met dergelijke momenten omgaat. Volgens de voormalig teambaas maalt de Nederlander er niet om wat de buitenwereld of critici van zijn acties vinden. "Dat maakt hem niets uit", verklaarde Steiner stellig over de houding van de meervoudig wereldkampioen na een crash of hachelijk moment op de baan.

Steiner benadrukte dat Verstappen puur racet op intuïtie en de drang om te winnen. Zelfs voor eigen publiek in Zandvoort weigert de Red Bull-coureur concessies te doen aan zijn aanvallende stijl. Waar de druk bij een thuisrace voor velen verlammend kan werken, racet Verstappen volgens Steiner altijd met dezelfde onverschrokken instelling: alles of niets, ongeacht de gevolgen.

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