De laatste editie van de Dutch Grand Prix op Circuit Zandvoort is voor Max Verstappen uitgelopen op een grote deceptie. Volgens Formule 1-journalist en paddockreporter Jan Bolscher speelde niet alleen de tegenvallende snelheid van Red Bull Racing een rol in het moeizame weekend, maar lag de oorzaak van zijn zeldzame stuurfout en harde crash vooral bij een flinke dosis fysieke malaise.

In de nieuwste aflevering van de GPFans Raceteam-podcast blikt Bolscher uitgebreid terug op het verloop van de race in de Nederlandse duinen, die werd bijgewoond door ruim 300.000 toeschouwers. Waar het publiek hoopte op een passend afscheidsfeest voor de viervoudig wereldkampioen, eindigde het optreden van Verstappen al in de openingsfase na een zware klap tegen de baanafzetting bij het uitkomen van de kombocht.

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Volgens Bolscher was al vroeg in het raceweekend merkbaar dat de Limburger niet in zijn beste doen verkeerde. "Max zelf zat niet goed in zijn vel", legt de verslaggever uit in de podcast. "Het was niet een goede start. Het was niet Verstappen zoals we hem kennen. En dat speelt denk ik ook mee dat je je gewoon vanaf donderdag echt al wel beroerd voelt. Dat zei hij op zaterdag na de quali ook nog. Dit helpt qua performance ook niet, want je bent gewoon niet fit. Je bent niet scherp. Je slaapt slecht, je bent moe. Je voelt je vervelend. Dat draagt niet bij aan een goede race, helaas."

Het noodlot sloeg even later definitief toe bij het uitkomen van de Arie Luyendijkbocht. Verstappen raakte op het verkeerde moment een glad gedeelte van de baan, waardoor zijn RB22 oncontroleerbaar werd. Bolscher zag het incident van dichtbij gebeuren en duidt het moment: "Het was ook een zeldzaam foutje wat hij maakte. Hij raakte gewoon die witte lijn aan de onderkant bij het uitkomen van de banking. Daardoor brak de achterkant uit en vloog hij akelig hard linksaf die muur in."

Ondanks de forse impact kon de Red Bull-coureur op eigen kracht uitstappen en bleef hij ongedeerd. Bolscher zag Verstappen kort daarna alweer door het rennerskwartier lopen. "Het was goed om te zien dat hij direct uitstapte en eigenlijk naar de crash barrier naar buiten is gelopen, vlakbij waar het mediacenter zit", aldus Bolscher. "Ik liep naar buiten en drie minuten later kwam hij ook al langslopen en werd hij opgehaald. Hij heeft bij de hospitality van Red Bull even rustig de race gekeken en daarna meldde hij zich bij de pers. Het was goed om te zien dat hij zonder kleerscheuren daarvan afgekomen is."

Geen overschaduwing van eerdere successen

Hoewel een crash voor eigen publiek pijnlijk is, stelt Bolscher dat de teleurstelling in een breder perspectief geplaatst moet worden. Bovendien ontbrak de absolute snelheid bij het team van Red Bull om mee te kunnen vechten voor de zege, waardoor meer dan een zesde plek er vermoedelijk sowieso niet had ingezeten. [[BRON: Deze constatering over de matige performance van de Red Bull-bolide werd gedaan door Jan Bolscher tijdens de uitzending.]]

Volgens de paddockreporter mag deze eenmalige misstap dan ook niets afdoen aan de imposante staat van dienst die Verstappen in Zandvoort heeft opgebouwd. "Het is denk ik wel de duurste fout die je kan maken voor je eigen thuispubliek", werpt Kissing op. "Het is een fantastisch evenement en dat wil je dan heel graag met een mooi verhaal afsluiten. Bolscher: "Maar je moet het niet laten overschaduwen wat daar de afgelopen jaren allemaal is gebeurd. Hij heeft hem drie keer gewonnen en twee edities op het podium gestaan. Het is zo fantastisch geweest de afgelopen jaren, we zijn ook wel heel erg verwend."

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