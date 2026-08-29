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Nicholas, Verstappen, socials

Nicholas blij dat Verstappen aan boord blijft bij Red Bull: 'Hij is familie voor ons'

Nicholas, Verstappen, socials — Foto: © IMAGO x GPFANS

Nicholas blij dat Verstappen aan boord blijft bij Red Bull: 'Hij is familie voor ons'

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
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Red Bull-ambassadeur Calum Nicholas geeft toe toch wel opgelucht te zijn met het bericht dat Max Verstappen tot en met 2030 heeft bijgetekend. In de Talking Bull-podcast wijst hij op het goede nieuws voor het team, waarbij hij de Nederlander als familie beschouwt.

Afgelopen weekend werd er een voorlopig einde gemaakt aan alle transferperikelen rondom Verstappen, met de bevestiging dat de Nederlander zijn krabbel onder een nieuwe verbintenis had gezet. Verstappen zit al sinds 2016 bij het Oostenrijkse team en na de hoogtepunten in het grondeffecttijdperk zit het team dit jaar weer in een dipje. Toch laat de viervoudig kampioen het hoofd niet hangen en wil hij samen met Red Bull weer aan een kampioenschapswinnende auto werken.

Familie

In de podcast legt Nicholas uit dat hij eigenlijk nooit twijfelde aan een langer verblijf van Verstappen: "Ik weet niet hoe het met jou zit, maat, maar ik heb me nooit zorgen gemaakt. Ik was er absoluut van overtuigd dat mijn man ons nooit zou verlaten." Nu het hoge woord eruit is, kan hij wel blij zijn met de bevestiging: "Maar ja, ik denk dat het ook voor ons als team heel erg belangrijk is. Max is al heel lang familie voor ons, maar ook voor de sport. Het feit dat hij blijft en deze nieuwe reglementen volledig gaat meemaken en ons gaat helpen om ze beter te maken, denk ik dat dat geweldig is."

'Verstappen weet dat het soms allemaal even niet perfect gaat'

Dat het momenteel eventjes niet loopt, is volgens Nicholas geen reden voor Verstappen om de handdoek in de ring te gooien. "Ja, absoluut. En weet je, Max is geen idealist. Hij weet dat dingen soms niet helemaal perfect zullen zijn. Maar ik denk dat dit een geweldige indicatie is dat hij het gevoel heeft dat we als sport de juiste kant op gaan. Dus ik denk dat het geweldig is." Toch had ook hij de geruchten gelezen over een mogelijke transfer: "En ik ben misschien ook wel een beetje opgelucht dat we er zeker van zijn dat hij bij ons blijft."

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