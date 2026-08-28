Mekies strijdvaardig ondanks zegeloos jaar: 'Dit jaar absoluut nog een race winnen'
Mekies strijdvaardig ondanks zegeloos jaar: 'Dit jaar absoluut nog een race winnen'Maak ons je Google-favoriet
Volgens Laurent Mekies, teambaas van Red Bull Racing, is de renstal vastberaden om dit seizoen nog een Grand Prix te winnen. De Fransman stelt dat het team de achterstand op de concurrentie flink heeft verkleind en dat er wel degelijk kansen liggen voor Max Verstappen en Isack Hadjar, zo laat hij weten in gesprek met F1.com.
Hoewel het team uit Milton Keynes momenteel door een lastige fase gaat met de RB22, blijft het doel onveranderd. Red Bull stevent af op een eerste seizoen zonder overwinning sinds 2015, iets wat ook voor Verstappen behoorlijk ongewoon is. De viervoudig wereldkampioen, die onlangs bijtekende tot en met 2030, wist tot nu toe in ieder seizoen bij de formatie minimaal één race te winnen, maar staat momenteel slechts zesde in het wereldkampioenschap.
Jacht op de overwinning
Sinds Mekies in juli vorig jaar het stokje overnam als CEO, heeft hij de taak om het team door deze lastige periode te loodsen. Hij benadrukt dat de sfeer in de fabriek direct samenhangt met de resultaten op de baan. "De stemming zal pas beter worden als we weer races winnen", verklaart Mekies tegenover de officiële website van de Formule 1. De 49-jarige teambaas waakt dan ook voor te veel optimisme over de recente updates. "Verwacht niet dat we blij zijn met de vooruitgang die we hebben geboekt, want die is nog niet genoeg geweest om races te winnen", aldus de Fransman.
Daarnaast wijst Mekies op de enorme inhaalslag die het team achter de schermen heeft gemaakt. De achterstand op koplopers als Mercedes en McLaren was aan het begin van het jaar aanzienlijk, maar is inmiddels flink geslonken. "Van iets meer dan een seconde achter het tempo aan het begin van het jaar, zitten we nu waarschijnlijk in de laatste drie tienden", doelt hij op de progressie van de bolide. Hij ziet dat vooral als een grote prestatie van het personeel. "De concurrentie wacht niet op ons. Iedereen ontwikkelt zich heel, heel hard, dus het feit dat we de kloof tot op dat niveau hebben weten te dichten is alleen al een grote eer voor iedereen in Milton Keynes", stelt hij.
Toch begrijpt de teambaas dat de pure snelheid van de auto momenteel waarschijnlijk niet genoeg is voor een dominante zege. Desondanks blijft het vizier gericht op de hoogste trede van het podium. "We willen dit jaar absoluut nog steeds proberen races te winnen", voegt hij daaraan toe. Mekies is ervan overtuigd dat de kleine marges aan de kop van het veld kansen zullen bieden. "Denken we dat we op dit moment genoeg tempo in de auto hebben om te winnen in een eerlijk gevecht? Nee. Maar het veld is krap genoeg dat elk van de vier teams in een winnende positie kan komen, zodra een van ons niet alles uit het weekend haalt, of de kleinste fout maakt", besluit de teambaas
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
VIDEO | Crash Verstappen onthult technische ontwikkeling Red Bull, Alpine kondigt line-up aan | GPFans News
- Vandaag 16:32
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Crashfoto's Verstappen onthullen nieuwe technische ontwikkeling op Red Bull RB22
Hoe Mercedes Verstappen flink benadeelt door zelf geen upgrades te ontwikkelen
FIA bevestigt ADUO-uitslag en deelt slecht nieuws voor Red Bull en Verstappen
'Nieuwe Verstappen-deal moet vertrek Lambiase blokkeren, Russell teruggezet door Mercedes' | GPFans Recap
Net binnen
Overname Viaplay in laatste fase, Oekraïne wil FIA-besluit over Russische coureurs terugdraaien | GPFans Recap
- 1 uur geleden
Mekies strijdvaardig ondanks zegeloos jaar: 'Dit jaar absoluut nog een race winnen'
- 2 uur geleden
Ferrari krijgt dringend advies: 'Steun Lewis Hamilton onvoorwaardelijk voor wereldtitel'
- 2 uur geleden
- 1
GT World-titelstrijd barst los op de Nürburgring met 55 GT3-bolides en Verstappen Racing
- 3 uur geleden
Wolff over Abu Dhabi 2021-trauma: 'We hebben er nu vrede mee'
- Vandaag 18:27
Oekraïne dient klacht in bij FIA en wil versoepeling voor Russische coureurs terugdraaien
- Vandaag 17:33
- 5
Veel gelezen
Strafpunten F1: Colapinto, Lindblad en Lawson het bokje na Dutch GP op Zandvoort
- Gisteren 08:01
'Nieuwe Verstappen-deal moet vertrek Lambiase blokkeren, Russell teruggezet door Mercedes' | GPFans Recap
- 25 augustus
'Red Bull trekt de portemonnee en wil Verstappen vijf jaar langer aan zich binden'
- 18 augustus
Piquet deelt vakantiekiekjes met Verstappen en dochter Lily
- 9 augustus
Verstappen en Piquet genieten van zomerzon tijdens F1-stop
- 12 augustus
´Wolff moet zich voorbereiden op burgeroorlog binnen Mercedes´
- 25 augustus