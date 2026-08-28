Volgens Laurent Mekies, teambaas van Red Bull Racing, is de renstal vastberaden om dit seizoen nog een Grand Prix te winnen. De Fransman stelt dat het team de achterstand op de concurrentie flink heeft verkleind en dat er wel degelijk kansen liggen voor Max Verstappen en Isack Hadjar, zo laat hij weten in gesprek met F1.com.

Hoewel het team uit Milton Keynes momenteel door een lastige fase gaat met de RB22, blijft het doel onveranderd. Red Bull stevent af op een eerste seizoen zonder overwinning sinds 2015, iets wat ook voor Verstappen behoorlijk ongewoon is. De viervoudig wereldkampioen, die onlangs bijtekende tot en met 2030, wist tot nu toe in ieder seizoen bij de formatie minimaal één race te winnen, maar staat momenteel slechts zesde in het wereldkampioenschap.

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Jacht op de overwinning

Sinds Mekies in juli vorig jaar het stokje overnam als CEO, heeft hij de taak om het team door deze lastige periode te loodsen. Hij benadrukt dat de sfeer in de fabriek direct samenhangt met de resultaten op de baan. "De stemming zal pas beter worden als we weer races winnen", verklaart Mekies tegenover de officiële website van de Formule 1. De 49-jarige teambaas waakt dan ook voor te veel optimisme over de recente updates. "Verwacht niet dat we blij zijn met de vooruitgang die we hebben geboekt, want die is nog niet genoeg geweest om races te winnen", aldus de Fransman.

Daarnaast wijst Mekies op de enorme inhaalslag die het team achter de schermen heeft gemaakt. De achterstand op koplopers als Mercedes en McLaren was aan het begin van het jaar aanzienlijk, maar is inmiddels flink geslonken. "Van iets meer dan een seconde achter het tempo aan het begin van het jaar, zitten we nu waarschijnlijk in de laatste drie tienden", doelt hij op de progressie van de bolide. Hij ziet dat vooral als een grote prestatie van het personeel. "De concurrentie wacht niet op ons. Iedereen ontwikkelt zich heel, heel hard, dus het feit dat we de kloof tot op dat niveau hebben weten te dichten is alleen al een grote eer voor iedereen in Milton Keynes", stelt hij.

Toch begrijpt de teambaas dat de pure snelheid van de auto momenteel waarschijnlijk niet genoeg is voor een dominante zege. Desondanks blijft het vizier gericht op de hoogste trede van het podium. "We willen dit jaar absoluut nog steeds proberen races te winnen", voegt hij daaraan toe. Mekies is ervan overtuigd dat de kleine marges aan de kop van het veld kansen zullen bieden. "Denken we dat we op dit moment genoeg tempo in de auto hebben om te winnen in een eerlijk gevecht? Nee. Maar het veld is krap genoeg dat elk van de vier teams in een winnende positie kan komen, zodra een van ons niet alles uit het weekend haalt, of de kleinste fout maakt", besluit de teambaas

WK-stand Formule 1 (per 28 augustus 2026) Positie Coureur Team Punten 1 Andrea Kimi Antonelli Mercedes 242 2 George Russell Mercedes 183 3 Lewis Hamilton Ferrari 183 4 Lando Norris McLaren 159 5 Charles Leclerc Ferrari 155 6 Max Verstappen Red Bull Racing 112

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