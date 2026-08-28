Volgens IndyCar-commentator Will Buxton toont de recente contractverlenging van Max Verstappen aan dat de coureur het volste vertrouwen heeft in de nieuwe generatie medewerkers bij Red Bull Racing. De viervoudig wereldkampioen zette voorafgaand aan het Grand Prix-weekend in Nederland zijn handtekening onder een verbintenis die hem tot en met 2030 in Milton Keynes houdt. In de podcast Up To Speed bespreekt Buxton samen met analist Naomi Schiff de gemaakte keuze van de Nederlander, waarbij ook de motorische toekomst een doorslaggevende rol lijkt te spelen.

Hoewel het huidige Formule 1-seizoen sportief uitdagend verloopt voor de formatie uit Milton Keynes, kiest de Limburger bewust voor stabiliteit. De RB22 kampt dit jaar met balansproblemen en tijdens de recente Dutch GP viel de stercoureur nog uit na een harde crash. Desondanks heeft de 28-jarige coureur onder leiding van de nieuwe teambaas Laurent Mekies besloten om de speculaties over een overstap naar concurrenten zoals Mercedes definitief de kop in te drukken. Red Bull kreeg in het verleden regelmatig het verwijt dat het verlies van kopstukken onvoldoende werd opgevangen, maar volgens Buxton is dat beeld onterecht.

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Nieuwe generatie staat op

De Britse spreker wijst op de kansen die ontstaan nu gevestigde namen plaatsmaken. "Er werken talloze mensen in de fabriek en velen staan in een rij te wachten op het moment dat een Adrian Newey vertrekt, zodat zij naar voren kunnen treden", aldus Buxton in de podcast. Hij benadrukt dat de huidige racecrew geen onbekenden zijn binnen de organisatie. "Want als je met mensen bij de teams praat over het feit dat de garage er een beetje anders uitziet en dat er veel andere gezichten zijn, is het antwoord vaak: die jongens zitten er al jaren. Ze maakten alleen nog geen deel uit van de racecrew. Ze werken al heel lang in de fabriek. We kennen ze allemaal", verklaart de commentator.

Volgens Buxton is Verstappen uitstekend op de hoogte van de kwaliteiten van dit nieuwe personeel. "Max weet duidelijk wat er in de fabriek gebeurt en heeft duidelijk vertrouwen in de mensen die het team opleidt en in de nieuwe mensen", stelt hij. "Max ziet hun genialiteit. Hij ziet hun potentieel, net zoals het team dat doet. Hij ziet dat dit een nieuwe generatie is", vervolgt Buxton. De analist voorspelt dan ook een rooskleurige toekomst voor de renstal. "Het wordt dus een heel spannende tijd voor Red Bull. Het is alsof Red Bull een nieuwe look heeft, waarbij ze de grote namen creëren waar we de komende 10-20 jaar over zullen praten", besluit de Brit.

Naast het vertrouwen in het personeel, wijst Naomi Schiff op de technische vooruitzichten rondom Red Bull Ford Powertrains. Voor het eerst ontwikkelt de renstal zelf een krachtbron en dat bracht aanvankelijk onzekerheid met zich mee. "Ik denk dat er ook een enorm vraagteken hing rond wat Red Bull Ford Powertrains zou kunnen leveren. Ik denk dat Max er verstandig aan deed om zo lang te wachten", brengt de Belgische in. Inmiddels heeft autosportbond FIA via de recente ADUO-rapporten bevestigd dat de formatie momenteel de beste verbrandingsmotor in handen heeft. Schiff ziet daarin een belangrijke reden voor het langere verblijf van de coureur. "Er waren geruchten dat de Mercedes-motor erg snel zou zijn, maar nu weten we hoe het er ongeveer voor staat", stelt ze. "De verbrandingsmotor van Red Bull wordt beschouwd als de beste. Ik denk dus dat Max gelooft dat er genoeg reden is om zich voor de lange termijn te verbinden aan het team", concludeert Schiff.

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