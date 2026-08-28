Russell moet rol van tweede viool accepteren na Verstappen-geruchten: "Ik weet het zeker"

Volgens voormalig Formule 1-coureur Riccardo Patrese moet George Russell zich neerleggen bij een rol als tweede coureur bij Mercedes. De Italiaan stelt dat de Brit opgelucht zal zijn dat Max Verstappen zijn contract bij Red Bull Racing heeft verlengd, maar dat zijn eigen positie binnen het team inmiddels duidelijk is. Dat laat de analist weten in een interview met Betpack.

De uitspraken volgen kort na de officiële bekendmaking dat Verstappen tot en met het einde van 2030 aan Red Bull verbonden blijft. Hiermee kwam een einde aan maandenlange speculaties over een mogelijke overstap van de viervoudig wereldkampioen naar de Duitse renstal. Bij Mercedes vormt Russell momenteel een duo met Kimi Antonelli, die de leiding in het wereldkampioenschap in handen heeft en Russell in de hiërarchie lijkt te zijn gepasseerd.

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Russell als tweede viool

Tijdens de recente Grand Prix van Nederland kreeg Russell nog de opdracht om zijn jongere teamgenoot voorbij te laten voor de tweede plaats. Volgens Patrese is de situatie helder. "Ik weet het zeker. Maar George Russell moet accepteren dat hij een nummer twee is", aldus de inmiddels 72-jarige oud-coureur. "Al het andere is afgesloten. Als er verschuivingen zijn, zou hij kunnen kijken naar een overstap, want als hij het niet leuk vindt om daar nummer twee te zijn, denkt hij misschien dat hij ergens anders wel de nummer één kan zijn". De Italiaan voegt daaraan toe dat de aanhoudende geruchten over de komst van Verstappen zwaar moeten zijn geweest voor de huidige Mercedes-coureur. "Toen al die speculaties over Verstappen in de lucht hingen, kan dat niet makkelijk voor hem zijn geweest. Max is een coureur die iedereen wel zou willen hebben".

Geen revolutie op de rijdersmarkt

Dat Verstappen uiteindelijk voor een langer verblijf bij de formatie uit Milton Keynes koos, is volgens Patrese een logische uitkomst. Een transfer had de hele rijdersmarkt op zijn kop gezet. "Zelfs voor Max Verstappen was het uiteindelijk moeilijk om een plek te vinden zonder een revolutie te veroorzaken in een ander team, waarbij contracten verbroken moesten worden", legt hij uit. "Dus vanuit dat oogpunt, en ook vanuit economisch oogpunt, zei hij: oké, ik blijf in de Formule 1. Ik heb een hele goede deal voor vier jaar gekregen".

Herstel van Red Bull

Hoewel Red Bull dit jaar een moeizaam seizoen kent en is teruggezakt naar de vierde plaats in het constructeurskampioenschap, verwacht Patrese dat het team onder leiding van Laurent Mekies volgend jaar weer vooraan meedoet. De nieuwe reglementen speelden de Oostenrijkse renstal dit jaar parten, maar de winter biedt kansen. "Misschien komt Red Bull volgend seizoen weer goed voor de dag. Dit jaar waren de regels compleet nieuw en iedereen moest zich daaraan aanpassen", stelt de analist. "Maar volgend jaar, vooral tijdens deze winter, kan elk team zich focussen op de toekomst en hun programma's. Misschien kan een team volgend jaar beter zijn dan Mercedes in 2027. Red Bull zou daar zomaar een van kunnen zijn, wat betekent dat Max weer in staat zal zijn om te winnen".

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