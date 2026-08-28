'GTA 6 krijgt voor het eerst in de geschiedenis een volwaardig Formule 1-circuit'

Voor het eerst in de geschiedenis van de Grand Theft Auto-reeks lijkt de nieuwste game, GTA 6, een volwaardig permanent racecircuit te krijgen. Op een onlangs uitgelekte en geanalyseerde kaart van de fictieve staat Leonida is een groot asfaltcircuit zichtbaar, dat duidelijke kenmerken vertoont van iconische Formule 1-banen. Voor autosportfans is met name de invloed van het Italiaanse Monza een opvallend detail.

Het circuit wordt aangeduid als de Port Gellhorn International Raceway. Hoewel de vorm van de baan geen directe kopie is van één specifiek bestaand circuit, zijn er verschillende elementen van beroemde racelocaties in verwerkt. Naast het Amerikaanse Sebring en de Duitse Nürburgring wordt ook het Autodromo Nazionale Monza als belangrijke inspiratiebron aangewezen. Dit is een unicum voor de gamereeks: waar spelers in eerdere delen wel konden racen op onverharde wegen, ovals of de openbare weg, ontbrak een groot, permanent autosportcomplex tot op heden.

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F1-invloeden in Leonida

De verwijzing naar Monza komt voor de Formule 1-wereld op een toepasselijk moment. Na de Dutch Grand Prix op Zandvoort reist de koningsklasse van de autosport namelijk direct door naar datzelfde Monza voor de Italiaanse Grand Prix, die begin september op de kalender staat. Binnen de wereld van GTA 6 hintte ontwikkelaar Rockstar Games overigens al eerder naar het autosportcomplex. De naam Gellhorn International Raceway dook al op in een groot datalek uit 2022, en in de tweede officiële trailer droeg hoofdpersonage Lucia kleding met een verwijzing naar de locatie.

Exclusieve beelden

De geruchten rondom de racebaan vallen samen met een grote presentatie van het spel. Rockstar Games heeft een opvallende samenwerking gesloten met streamingdienst Netflix voor de première van Grand Theft Auto VI: An Extended Look. Abonnees van dit platform kregen de nieuwe beelden donderdag om 21.00 uur Nederlandse tijd als eerste te zien. Zes uur later, om 03.00 uur 's nachts, werd de presentatie ook via het officiële YouTube-kanaal en de website van de ontwikkelaar beschikbaar gesteld.

Tijdens deze uitgebreide blik wordt er naast tussenfilmpjes ook daadwerkelijk gameplay getoond van de game, die zich afspeelt in een fictieve versie van Florida. De ontwikkelaar heeft inmiddels definitief bevestigd dat GTA 6 op 19 november zal verschijnen. Aangezien het om een uitgelekte kaart gaat, moet er een slag om de arm gehouden worden wat betreft het circuit.

Sebring masuk map GTA VI?



Dari bocoran map Leonida yang jadi setting kota GTA VI yang saat ini sedang ramai, Sebring International Raceway masuk juga di game tersebut.



Sebring akan hadir dengan nama Gellhorn International Raceway, yang terletak di Kelly County.



Wah ini ? pic.twitter.com/jnJ3zCBBhN — Lambe Resing (@LambeResing) August 19, 2026

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