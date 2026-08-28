Crashfoto's Verstappen onthullen nieuwe technische ontwikkeling op Red Bull RB22

Max Verstappen had de openingsronde van de laatste editie van de F1 Dutch Grand Prix nog niet voltooid of hij lag al uit de wedstrijd. Voor thuispubliek maakte hij een forse crash mee. De foto's van het wrak gaven ons echter wel de kans om de Red Bull RB22-bolide, of althans wat er van over was, beter te bekijken.

Verstappen maakte een baalweekend mee op het Circuit Zandvoort. Hij kwalificeerde zich als zesde voor de Sprint en kwam in de zaterdagsrace ook als zesde over de streep, nadat hij geen weg langs Oscar Piastri kon vinden. In de kwalificatie voor de Grand Prix van zondag moest de viervoudig wereldkampioen genoegen nemen met de zevende positie. Het had een halfuur voor de start flink geregend, en terwijl sector één en twee al opgedroogd waren, was de laatste sector dat niet. Toen Verstappen door de rappe Arie Luyendykbocht ging, verloor hij de controle en werd hij op hoge snelheid richting de SAFER-barriers gekatapulteerd.

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Wielnaafdrager op de Red Bull RB22

Verstappen werd officieel de eerste uitvaller van de laatste Dutch Grand Prix, maar dankzij de crashfoto's hebben we wel meer van de RB22 kunnen zien. Vooral de suspension uprights of wielnaafdragers zijn hierbij interessants. Maar wat doen wielnaafdragers eigenlijk? Deze bevat de wielnaaf zelf en de lagers, zodat het wiel vrij kan draaien. Het verbindt de bovenste en onderste draagarmen of wishbones om het gewicht van de auto zelf aan te kunnen en de connectie tussen de stuurbewegingen en de wielbewegingen mogelijk te maken. De wielnaafdrager dient ook als bevestigingspunt voor de remmen.

Zestien jaar geleden voerde de FIA met Artikel 10.5.1 van de technische reglementen door dat de wielnaafdragers gemaakt moesten worden van aluminium. Echter, sinds dit seizoen ligt het weer helemaal open, volgens Artikel C.10.6. Aan de crashfoto's is te zien dat Red Bull dan ook niet langer aluminium gebruikt.

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Waarom gebruikt Red Bull nu titanium?

Formule 1-teams hebben nu zelf de keuze uit welk materiaal de wielnaafdragers bestaat. Het mag aluminium, titanium of magnesium zijn, of een zogeheten metaalmatrixcomposiet, waarbij een metalen matrix wordt versterkt met een niet-metaal materiaal, zoals keramische deeltjes of koolstofvezel.

Red Bull Racing lijkt op het gebied van de wielnaafdragers te hebben gekozen voor titanium of een metaalmatrixcomposiet die onder andere uit titanium bestaat. Maar waarom heeft de Oostenrijkse formatie daarvoor gekozen in plaats van vast te houden aan het oude vertrouwde aluminium?

Titanium heeft een grotere dichtheid dan aluminium. Als je twee onderdelen van dezelfde grootte hebt en eentje is van aluminium gemaakt en de ander van titanium, dan is het onderdeel van titanium ongeveer zestig procent zwaarder. Maar titanium is een veel sterker materiaal dan aluminium. Hierdoor kunnen F1-teams onderdelen ontwikkelen die veel dunner zijn en gaten hebben waar het materiaal eigenlijk onnodig is. Een wielnaaflager van titanium is dan toch lichter dan een wielnaaflager van aluminium.

Het nadeel van titanium is dat het materiaal zelf veel duurder is dan aluminium. Dit is ook waarom aluminium in 2010 verplicht werd, om op die manier de drie nieuwe teams - Lotus, Virgin en HRT - tegemoet te komen. Echter, het ontwikkelen van een metaalmatrixcomposiet met titanium is tegenwoordig wel goedkoper dan dat het zestien jaar geleden was, omdat we er nu de juiste apparatuur voor hebben. Dit soort onderdelen zouden zelfs gemaakt kunnen worden met een 3D-printer.

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